Fallece una joven tras electrocutarse en la ducha en una vivienda de Antequera (Málaga)

Archivo - Policia Local de Antequera, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 24 años falleció este pasado lunes tras supuestamente electrocutarse en la ducha de una casa en la localidad malagueña de Antequera.

Según Emergencias 112 Andalucía, recibieron un aviso sobre las 15,00 horas por una asistencia a una persona que estaba en el baño de un domicilio de dicha localidad y se dio aviso a los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Asimismo, se personaron efectivos de la Policía Nacional y de la Local, cuerpo este último que informaron al 112 de que se trataría de un accidente doméstico, al parecer, inicialmente, por electrocución.