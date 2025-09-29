Fallece una persona en una colisión frontal entre dos turismos en la localidad malagueña de Vélez-Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre dos turismos se ha saldado con una persona fallecida este lunes en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

A través de una nota, han explicado que el teléfono 112 ha atendido a las 12.30 horas varios avisos que alertaba de un choque frontal entre dos turismos en la carretera A-356, en el kilómetro 38, en dicho término municipal.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Mantenimiento de Carreteras y Bomberos del Consorcio Provincial, que tuvieron que intervenir para rescatar a una persona que había quedado atrapada.

Según han señalado desde el 112, los servicios sanitarios han confirmado que una persona, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido en este siniestro.