Un fallecido tras la salida de vía y vuelco de un turismo en Canillas de Aceituno (Málaga)

Lugar del accidente de tráfico en Canillas de Aceituno. - EMA 112

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en Canillas de Aceituno (Málaga) tras salirse de la vía el turismo en el que iba, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha recibido, minutos después de las 8.00 horas, una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado en la carretera MA-4106, han informado a través de una nota.

Al lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, de Mantenimiento de la vía y bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB), que han excarcelado a la víctima, el conductor y único ocupante del turismo. Fuentes sanitarias han confirmado la muerte en el lugar del accidente de un hombre de 61 años.