Los fallecidos en el accidente de tráfico mortal de la MA-21 de Málaga son un motorista y un peatón

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los fallecidos en el accidente de tráfico ocurrido este jueves en la avenida de Velázquez (MA-21), en Málaga capital, son el conductor de una motocicleta y un peatón y no los dos ocupantes de este vehículo como se desprendía de las pesquisas iniciales, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Así, el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga se ha hecho cargo de la investigación del accidente ocurrido sobre las 06.55 horas, en la citada vía, en el que dos personas han resultado fallecidas.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061.

La Policía Local está trabajando para determinar las causas y las circunstancias de este accidente en el que se han visto implicados el conductor de una motocicleta y un peatón, uno de ellos de 43 años.

El accidente ha provocado el corte temporal de los tres carriles de la MA-21 en sentido hacia el municipio malagueño de Torremolinos hasta las 10.35 horas.