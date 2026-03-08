Familias se reúnen en La Villa del Mar (Málaga) para recordar el pasado y descubrir el futuro del audiovisual

La Villa del Mar ha abierto el primer fin de semana del Festival de Málaga con un programa para disfrutar en familia. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La playa de la Malagueta ha acogido el primer fin de semana del Festival de Málaga. El programa de La Villa del Mar, el espacio del Festival de Málaga, organizado por el Consistorio de Málaga a través de Málaga Procultura, ha ofrecido una serie de actividades que han congregado a "multitud de familias para disfrutar de conciertos, compartir la historia del cine y los videojuegos y vislumbrar el futuro del entretenimiento".

Tras la estela del 40º aniversario de los Premios Goya, la jornada del domingo rindió tributo a la historia del cine español con un Trivial para poner a prueba los conocimientos de los asistentes. La nostalgia estuvo también presente el sábado en el ámbito de los videojuegos con una sesión dedicada a las primeras adaptaciones al formato de películas, que se completó en la Zona experiencial con la oportunidad de descubrir los nuevos títulos desarrollados por creadores malagueños, tal y como ha emitido el festival en una nota.

Así, este espacio reunió gran parte de las actividades del fin de semana. Las muestras de video generativo y la realidad virtual, "atrajeron a gran parte de los asistentes para disfrutar del futuro del entretenimiento".

En este diálogo entre el legado y la vanguardia, los conciertos 'El rock en el cine' "revivieron las bandas sonoras de cine más icónicas a ritmo eléctrico". Por su parte, las actuaciones de Las Dianas y García Picasso consolidaron la apuesta del festival por el talento emergente, presentando propuestas frescas de los artistas a no perder de vista en los próximos años.

Con el foco puesto en la evolución del sector audiovisual, se desarrollaron talleres de diseño de personajes de cómic y manga, y sesiones de 'storytelling' y creación de vídeo con IA a cargo de Janto Fernández de AI Storytelling Modester Academy, en la que se abordó la importancia del 'prompt' a la hora de generar contenidos y se presentaron las herramientas más útiles y accesibles.

En concreto, el 9 de marzo, la Villa del Mar se convertirá en un laboratorio de innovación dedicado a las herramientas que están transformando el sector, que contará con una mesa redonda organizada por Google y la presentación de la serie en formato vertical, 'TILF', de la actriz argentina Gimena Accardi.