Fantasía, deporte y cultura, los cuatro elementos y flores, propuestas para la temática de La Noche en Blanco de Málaga

Publicado 20/01/2020 10:08:11 CET

MÁLAGA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fantasía, deporte y cultura, los cuatro elementos y las flores son las propuestas ofrecidas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de málaga para elegir la temática de La Noche en Blanco 2020, que se celebrará el sábado 16 de mayo.

A partir de este lunes 20 de enero y hasta el 30 de enero, se podrá elegir la temática dentro del "espíritu participativo" de este evento que se prolongará de 19.00 a 01.00 horas. La ciudadanía será la encargada de elegir el tema sobre el que girará la Noche en Blanco 2020, un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.

Las votaciones pueden realizarse de dos formas: a través de Facebook pulsando 'Me Gusta' a la idea que se quiera elegir o de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal. En cada una de las once juntas de distrito habrá una urna con una papeleta donde aparecerán los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un 'Me Gusta' en Facebook, un voto.

Las temáticas que se proponen desde el Área de Cultura son la Fantasía, plantendo una Noche en Blanco de mundos imaginarios y sueños posibles; el Deporte y la Cultura, que derriban barreras, en el marco de Málaga 2020 Capital Europea del Deporte; los cuatro elemntos --agua, fuego, tierra y aire--, que forman parte de lo que existe y las Flores.

Hay una publicación (post) en el Facebook de La Noche en Blanco Málaga https://www.facebook.com/130267970343966/posts/2630791860291... que presenta cuatro imágenes, cada una de ellas contiene uno de los temas de La Noche en Blanco que hay que se puede elegir. Hay que darle a 'Me Gusta' o 'Me encanta' a la imagen que contenga la temática que se quiere votar. Han advertido de que no se tendrá en cuenta si se le da a 'Me Gusta' o 'Me Encanta' al post completo, en este caso no se realiza ninguna votación y tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

EL GANADOR

Los votos obtenidos en Facebook a través del 'Me Gusta" o 'Me Encanta' se unirán a los obtenidos en las urnas y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco 2020.

Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las Juntas Municipales de Distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.

En 2019 el tema sobre el que giró la Noche en Blanco fue 'La vuelta al mundo en una noche' y contó con más de 200 actividades en un centenar de espacios de la ciudad. Dicha duodécima edición continuó la tendencia del incremento de público hacia las actividades artísticas en la calle y que se realizan expresamente para este acontecimiento cultural.