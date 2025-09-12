Feijóo se compromete a hacer un "contrato" con Andalucía antes de las generales para acabar con el "maltrato" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ,(d) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (i) durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz en Alhaurín el Grande, a 12 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucí - Álex Zea - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este viernes a que, antes de las elecciones generales, como candidato a la Presidencia del Gobierno central, hará un "contrato" con Andalucía para acabar con el "maltrato" que está sufriendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin en Alhaurín el Grande (Málaga), junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, de quien ha dicho que ha traído la "ilusión, la prosperidad y la decencia" a una comunidad que estaba "paralizada, podrida de corrupción y sin expectativas" en la etapa de los gobiernos del PSOE-A.

"Donde había parálisis hoy hay prosperidad y donde había un régimen clientelar, hoy hay limpieza", ha señalado Feijóo, quien ha querido trasladar a Juanma Moreno la gratitud de todo el PP por lo que ha hecho "estos años desde la Junta", de manera que Andalucía es la comunidad autónoma "que más crece" y tiene la menor tasa de paro de toda su historia, mientras que se acabó con el "infierno fiscal" del PSOE-A y es la segunda región "donde menos impuestos se pagan".

"Le molesta a quien le moleste es la verdad y se lo reconoce todo el mundo, empezando por muchos votantes de otros partidos", ha manifestado el líder del PP, quien ha denunciado que "no hay derecho al maltrato" que esta tierra está sufriendo desde el Gobierno central, que le "mete palos en las ruedas constantemente", porque "gobierna el PP".

Ha querido dejar claro que él toma "nota" de esa situación y de las necesidades que tiene Andalucía, de manera que antes de las elecciones generales, estará en esta comunidad para hacer "un contrato" público con una serie de compromisos que cumplirá desde el Palacio de la Moncloa.

Feijóo ha detallado los compromisos que asumirá con Andalucía en ese contrato, el primero de ellos en materia de transporte para poner fin a las incidencias y "averías constantes" que se viven en varias líneas andaluzas, como en el AVE desde Madrid a provincias andaluzas. "Cómo es posible que un señor que lleva dos años en un ministerio dice que necesita dos más para solucionar el caos", ha planteado Feijóo, en referencia al ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente.

Ha defendido que Andalucía necesita una "vertebración porque es la tierra más grande" y poblada de España, y ha querido dejar claro que el futuro ministro de Fomento en un gobierno del PP vendrá a esta comunidad "cada tres meses y dirá cómo están las infraestructuras".

Otro compromiso que asumirá Feijóo en ese contrato con Andalucía se refiere a la necesidad de reforzar la seguridad para que haya libertad y convivencia, sobre todo, en una tierra con mucha población y mucho turismo, al tiempo que ha manifestado que hay que acabar con esas "mafias que están destrozando la vida de miles de chavales y que se están llevando la droga" a varias zonas de la comunidad y al resto de España y a Europa. Por ello, ha señalado que se necesitan "mejores plantillas con más medios y con más autoridad" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La construcción de las infraestructuras hidráulicas que necesita Andalucía es el tercer compromiso anunciado por Feijóo, quien ha manifestado que es "inadmisible" que el estado tenga pendiente 118 obras hídricas en esta comunidad y que la Junta haya tenido que salir "al rescate" de esas obras. "Habrá un pacto nacional del agua y habrá agua en Andalucía porque la aprovecháis, porque la recicláis y porque no la malgastáis y porque es necesario para la población y para la capacidad agroalimentaria".

Albertó Núñez Feijóo ha manifestado que también asumirá un compromiso "con la igualdad", porque "ya está bien de privilegios y de chantajes y de que los excesos del independentismo lo tengamos que pagar todos los españoles", como está ocurriendo con el asunto de la condonación de la deuda de las comunidades. "Las comunidades autónomas que menos han gastado serán más perjudicadas, las comunidades autónomas que más han bajado los impuestos serán las más perjudicadas y las comunidades que más han gastado y las que más han subido los impuestos serán las privilegiadas", ha denunciado el presidente del PP, para quien esto es el "mundo al revés".

Ha garantizado que un gobierno del PP incluirá la igualdad en el sistema de financiación autonómico y se va a "equiparar Andalucía a la media de las comunidades autónomas del estado".

"El gobierno central no puede ser la peor oposición a Andalucía, sino que ha de ser un aliado de Andalucía y yo seré un aliado de Andalucía, no tengáis ninguna duda", ha sentenciado Alberto Núñez Feijóo.

En referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a la que se ha referido como "la persona que se han mandado para aquí", Feijóo ha señalado que "la ministra del cupo independentista, de la subida récord de impuestos a los españoles y que es incapaz de aprobar un presupuesto en esta legislatura no es el futuro de Andalucía, sino el pasado".

"¿Pero cómo es posible traer a Andalucía un modelo que no funciona en España, en vez de llevar el modelo de Andalucía para el resto de España?", ha preguntado Feijóo.