La FEMP elige a Francisco Salado presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

MÁLAGA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado por unanimidad el nombramiento del presidente de la Diputación provincial de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, como presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Así lo ha anunciado la institución provincial en una nota, donde ha descrito que la FEMP es la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, y agrupa a 7.410 ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, que representan más del 95% de los gobiernos locales españoles.

Francisco Salado, nacido en 1965 en Rincón de la Victoria, es licenciado en Derecho, preside la Diputación de Málaga desde el año 2019 y es alcalde de su municipio desde el año 2017, aunque también fue regidor entre 2005 y 2007 y 2011 y 2015.

La propuesta para su nombramiento como máximo responsable del órgano que representa a las entidades supramunicipales españolas partió del Partido Popular y fue aprobada por el resto de formaciones políticas presentes en la junta de gobierno de la FEMP.

Salado ha agradecido la "confianza" demostrada por todos los miembros de la FEMP y ha destacado el "importante trabajo" que se realiza desde la Comisión para potenciar el papel de las diputaciones como entidades prestadoras de servicios intermunicipales y como el principal apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes.

"Es un gran honor y un privilegio trabajar para la defensa del municipalismo y del papel que juegan los gobiernos provinciales en el desarrollo y el progreso de nuestro país, apoyando a los ayuntamientos en sus iniciativas y coordinando y liderando proyectos supramunicipales o ejerciendo competencias tan cruciales como la gestión de emergencias con los Consorcios de Bomberos o la recogida y tratamiento de residuos o la gestión integral del agua en los pequeños pueblos", ha manifestado el presidente de la Diputación de Málaga.

Salado ha abogado por seguir trabajando desde la unidad institucional para "mejorar la financiación local y de las diputaciones". "Somos las administraciones más cercanas al ciudadano y a sus problemas, las primeras a las que recurren cuando hay problemas, y llevamos muchos años infrafinanciadas. Creo que no se debe abordar la reforma de la financiación autonómica sin llevar también a cabo una reforma de la financiación municipal", ha afirmado.