La feria comarcal Sabor a Málaga de Mijas (Málaga) registra un volumen de negocio de unos 120.000 euros

La feria comarcal Sabor a Málaga de Mijas (Málaga) que se celebró el pasado fin de semana, dio cita a cientos de personas para disfrutar de los mejores productos malagueños, que llegaron de una veintena de puntos de la provincia; y registró un volumen de negocio de unos 120.000 euros en tres días.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Mata, en una comparecencia en la que ha desgranado los resultados de la feria, que llegaba por cuarta vez al municipio de manos de la Diputación Provincial y que la segunda en cifra de facturación, solo superada por la que tuvo lugar en Rincón de la Victoria.

"Ha tenido un impacto económico muy positivo no solo para los participantes, también para el resto de la zona, ya que de la afluencia de público se han podido beneficiar el resto de establecimientos de La Cala", ha explicado la alcaldesa, quien ha añadido que Sabor a Málaga "cada vez se está expandiendo más, incluso fuera de la provincia, convirtiéndose en un distintivo muy valorado".

Para Mata, que Sabor a Málaga llegase a Mijas "corrobora el respaldo y los estrechos lazos entre la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento". "La colaboración entre administraciones es fundamental para seguir avanzando", ha informado.

Esta feria sirve para fomentar el consumo responsable y los productos sostenibles y de cercanía, los denominados como de 'kilómetro cero'. A su vez Sabor a Málaga es una gran herramienta para apoyar a los productores malagueños y fomentar el empleo.

En total se dieron cita 36 productores de la provincia de Málaga llegados de 20 municipios distintos. Hubo expositores de aceites, dulces, bodegas, quesos, miel, embutidos o encurtidos, entre otros; y "la convocatoria tuvo tanto éxito que varios productores se quedaron sin mercancía para vender el domingo".

"Un solo productor ha vendido 1.200 molletes rellenos de embutidos malagueño, por dar un dato reseñable", ha informado Mata, quien ha adelantado que seguirá apostando por la organización de citas como esta para revitalizar el tejido económico de la ciudad.