Feria de Málaga 2026: hora y lugar del espectáculo de inauguración con drones y fuegos artificiales este viernes

Archivo - Mujeres vestidas con el traje típico, bailan y disfrutan de la Feria del centro de Málaga. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Málaga se prepara para vivir una de las semanas más especiales de su calendario con la celebración de su Feria, que dará comienzo oficialmente este viernes por la noche con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, música y drones. Ante la proximidad de la inauguración, son muchos los malagueños y visitantes que se preguntan a qué hora comenzará el espectáculo.

En primer lugar, un total de 440 drones surcarán el cielo para formar 14 imágenes tridimensionales, en una propuesta que combinará tecnología y arte visual durante diez minutos. A continuación, a partir de las 00,00 horas, dará comienzo el espectáculo piromusical, que tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Durante la exhibición se lanzarán hasta 5.694 efectos pirotécnicos, que estarán sincronizados con nueve temas musicales. Ambos espectáculos cuentan con el patrocinio de El Corte Inglés y Mahou-San Miguel, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En primer lugar, se desarrollarán los dos espectáculos lumínicos simultáneos de diez minutos, desde el Dique de Levante y San Andrés, a las 23,50 horas. Se tripularán 440 drones en total: 220 en cada uno de los espacios, en una iniciativa que combina tecnología punta con arte visual. Ambos espectáculos, a cargo de la empresa Umiles Entertainment, contarán 14 imágenes tridimensionales visibles desde distancias de hasta 500 metros.

Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas. Los drones, vehículos aéreos no tripulados, pueden replicar hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

A continuación, dará comienzo el espectáculo piromusical, a cargo de la empresa Pirotecnia Zaragozana, en la que se emplearán 5.694 unidades de disparo con una masa bruta de más de una tonelada de peso, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros a partir de las 12 de la noche.

En total, se quemarán 500 kilos de pólvora durante los 20 minutos de la duración del castillo de fuegos artificiales, acompañados de temas musicales.

Se trata de 'Infinity' (Alex Christensen); 'Smalltown Boy' (Ronan Keating); 'Nothing compares 2 U' (Alex Christensen); 'Centro de gravedad permanente' (Sergio Dalma); 'Yo quiero verte danzar' (Sergio Dalma); 'Yo no soy esa' (Rosa López); 'Las campanas del amor' (Owo); 'Rumore' (Sergio Dalma); y 'Eloise' (Nancys Rubias).