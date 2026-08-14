La Feria de Málaga arranca este viernes con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, música y drones

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MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga dará comienzo con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, música y drones en la noche del viernes 14 de agosto.

Primero, serán 440 drones que formarán 14 imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante diez minutos, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

A continuación, dará comienzo el espectáculo piromusical a partir de las 12 de la noche y con una duración de 20 minutos, en el que se lanzarán hasta 5.694 efectos pirotécnicos combinados con nueve temas musicales. Estos espectáculos están patrocinados por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel.

ESPECTÁCULO LUMÍNICO DE DRONES

En primer lugar, se desarrollarán los dos espectáculos lumínicos simultáneos de diez minutos, desde el Dique de Levante y San Andrés, a las 23,50 horas. Se tripularán 440 drones en total: 220 en cada uno de los espacios, en una iniciativa que combina tecnología punta con arte visual.

Ambos espectáculos, a cargo de la empresa Umiles Entertainment, contarán 14 imágenes tridimensionales visibles desde distancias de hasta 500 metros. Los drones volarán a una altura aproximada de unos 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas.

Los drones, vehículos aéreos no tripulados, pueden replicar hasta 16 millones de tonalidades diferentes, según señalan desde la empresa encargada de ofrecer este espectáculo simultáneo.

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

A continuación, dará comienzo el espectáculo piromusical, a cargo de la empresa Pirotecnia Zaragozana, en la que se emplearán 5.694 unidades de disparo con una masa bruta de más de una tonelada de peso, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros a partir de las 00,00 horas.

En total, se quemarán 500 kilos de pólvora durante los 20 minutos de la duración del castillo de fuegos artificiales, acompañados de temas musicales.

En concreto, se trata de 'Infinity' (Alex Christensen), 'Smalltown Boy' (Ronan Keating), 'Nothing compares 2 U' (Alex Christensen), 'Centro de gravedad permanente' (Sergio Dalma), 'Yo quiero verte danzar' (Sergio Dalma), 'Yo no soy esa' (Rosa López), 'Las campanas del amor' (Owo), 'Rumore' (Sergio Dalma), y 'Eloise' (Nancys Rubias).