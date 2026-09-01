Feria Sabor a Málaga llega al municipio de Rincón de la Victoria para cerrar la Fiesta del Boquerón Victoriano

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, presenta la Fiesta del Boquerón Victoriano. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Sabor a Málaga llega a la localidad malagueña de Rincón de la Victoria del viernes 11 al domingo 13 de septiembre con un total de 32 productores en el marco de la celebración de la Fiesta del Boquerón Victoriano, declarada de Singularidad Turística Provincial, que arrancará el martes día 8.

El presidente de la Diputación y alcalde de este municipio, Francisco Salado, ha señalado que "esta fiesta tiene el objetivo de reivindicar un producto especialmente ligado a la provincia de Málaga y a Rincón de la Victoria, que demuestra su vigencia a través de la cocina marinera y que se abre a la participación del público".

"Se trata, por lo tanto, de una fiesta que a lo largo de seis días "conjuga a la perfección historia, cultura y gastronomía", ha explicado Salado en rueda de prensa.

La plaza Al Ándalus del municipio acogerá la feria, en la que participan 32 productores de la provincia, a los que se suma una carpa solidaria a beneficio de la asociación Rincón Contigo, que cuenta con la colaboración de Cervezas Victoria.

Entre las actividades programadas, se recreará la tira del copo en colaboración con el Club de Remo de La Cala del Moral, se ofrecerá un desayuno marengo, el domingo por la mañana se disfrutará con Peneque El Valiente y habrá espacio para la música tanto el sábado, con Iván Zea y Miranda Cuenca, como el domingo, con Señor Mirinda.

Además, del viernes 11 al domingo 13 habrá degustaciones gratuitas de boquerones fritos y en vinagre en la feria y en diversos restaurantes del municipio.

También se han organizado catas de vinos, quesos, aceites, chocolates y otros productos locales, talleres de cocina en directo e infantiles, maridajes y presentaciones, así como la segunda edición del concurso popular de boquerones en vinagre, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el día 7.

El boquerón será el hilo conductor de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que comenzará el martes 8 de septiembre y para la que se han programado numerosas actividades, que incluyen cocina en directo, identidad marinera, restauración y promoción territorial.

La fiesta está apoyada por la Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano, una iniciativa de carácter promocional en la que este año participan 57 restaurantes a través de un plato creado para la ocasión. Ofrecerán recetas de autor, creativas, contemporáneas, de influencias andaluzas, asiáticas, mexicanas e incluso de alta cocina.

Esos restaurantes proceden de Rincón de la Victoria y sus distintos núcleos de población, de Málaga capital, de Madrid, de Antequera, Archidona, Estepona, Mijas Marbella, Vélez-Málaga y, por primera vez, de Almería (en concreto, de Aguadulce). Todos ellos harán su propia interpretación del boquerón, desde la tradición hasta la cocina contemporánea. Estas propuestas tienen precios comprendidos entre 2 y 24 euros.

En cuanto al restaurante de alta cocina René, ofrece su elaboración dentro de un menú degustación completo cuyo precio es de 160 euros.

La programación de 'showcookings' arrancará el martes 8 de septiembre, a las 20,30 horas, en La Calma Playa, con una sesión inaugural a cargo de Enrique Sánchez, presentador del programa Cómetelo de Canal Sur.

La Calma Playa acogerá también, a la misma hora, las jornadas del miércoles 9 y el jueves 10, mientras que el showcooking del viernes 11 se trasladará a la Plaza Al Ándalus, ya dentro de la Feria Sabor a Málaga y con acceso libre hasta completar aforo.

La jornada del miércoles 9, titulada 'El boquerón tiene historia', reunirá a cocineros que ya participaron en las primeras ediciones del evento: Juan Antonio Aguilar (Hotel Cabogata Beach 5 estrellas, Asociación de Cocineros de Paradores) junto a Guadalupe Montejo (Amuco); Abilio Arteaga (Casa Abilio, Álora) junto a José Andrés Jiménez (Almijara, Eurotoques); y Reyna Traverso (Niña Bonita) junto a Pepo Frade (Aire Gastrobar).

El jueves 10, bajo el título 'El boquerón de la capitalidad gastronómica' y dedicada a la distinción de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica, subirán a los fogones Fran Rascado (Alaparte), el coctelero Hugo Boscovich (359 Cocktail Concept) y el tándem formado por Ana Rollán Serrano y Guadalupe Peñalver Ramírez (Juana Paloma).

La programación de 'showcookings' se cierra el viernes 11 en la plaza Al-Ándalus con 'De Rincón, el boquerón', protagonizada por dos restaurantes del propio municipio: Cristina Vargas Pérez (La Quisquillosa) y Gonzalo Roldán (La Finca).

En total, participarán once cocineros, un coctelero, un sumiller y un experto en aceite de oliva virgen extra a lo largo de las cuatro jornadas. Los 'showcookings' estarán presentados por el periodista Juan Carlos González (Andalucía Directo), con los maridajes de vino de María Ángeles Henares y las armonías de AOVE de Paco Lorenzo. Las entradas para los 'showcookings' de La Calma Playa pueden reservarse a través de la web de Zibarit o en la Oficina Municipal de Turismo.

La Fiesta del Boquerón Victoriano está organizada por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Turismo y con la participación del área de Comercio, y con el asesoramiento técnico de GastronÓmico.

Cuenta con el patrocinio de la Diputación, a través de su marca Sabor a Málaga, y de Cervezas Victoria. Colaboran también la Universidad de Málaga --con su Facultad de Turismo y el GastroCampus de Innovación--, ARTCUA, la Academia Gastronómica de Málaga, Amuco, Gastroarte, Euro-Toques, La Carta Malacitana, Mahos, Acerv, la Asociación de Cocineros de Paradores, Tecnyhostel y AOVE Spain, junto con el Club de Remo de La Cala del Moral como colaborador local.

Tras la celebración de la fiesta, el Ayuntamiento editará una nueva edición del recetario del Boquerón Victoriano con la participación de los restaurantes adheridos a la Red. Será su novena edición, con una tirada de 500 ejemplares, disponible en la web de Turismo, y se presentará en Málaga y Madrid ante el sector turístico y hostelero.

Toda la información sobre la Fiesta del Boquerón Victoriano 2026 --programación completa, Red de Restaurantes y reserva de entradas para los showcookings-- está disponible en www.turismoenrincon.es.