FeriaBús recibe el apoyo y colaboración de las confederaciones nacionales del transporte

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS)

FeriaBús, la feria del autobús que se celebrará en Málaga los días 26 y 27 de febrero de 2026, ha recibido el apoyo de las tres Confederaciones Nacionales del Transporte, Confebus, Anetra y Direbús.

Todas estas entidades han acordado aunar esfuerzos de cara a la celebración de la primera edición de esta Feria del Autobús del Sur de Europa que recoge las tradicionales Jornadas del Transporte de Viajeros de Málaga que celebran su XXI Edición, y las V Jornadas Andaluzas, han indicado desde la organización en un comunicado.

Al respecto, han precisado que con este objetivo han suscrito un acuerdo de colaboración para contribuir al impulso del sector del transporte de viajeros por carretera a través de esta feria, e impulsarla como uno de los mayores encuentros de este ámbito a nivel nacional.

Así, las diferentes confederaciones difundirán el certamen entre sus asociados para que conozcan la propuesta de Feriabús, diseñada para que las empresas de transporte de viajeros encuentren las mejores soluciones para modernizar y mejorar tanto sus vehículos como los servicios a sus clientes.

Además, las confederaciones dispondrán de espacios expositivos y sala de conferencias para la celebración de encuentros con el sector dentro del marco de esta feria.

Antonio Vázquez, presidente de Apetam y Fedintra, organizadores de FeriaBús, ha señalado que "este acuerdo supone un espaldarazo para convertir a FeriaBús en un referente para empresas y profesionales, además de impulsar este nuevo evento como una magnífica propuesta para congregar al sector".

En este sentido, ha detallado que durante los días 26 y 27 de febrero "se conformará un gran escaparate con presencia de las principales empresas fabricantes y carroceras del sector del autobús, además de numerosas compañías relacionadas con la industria auxiliar, las cuales mostrarán a las empresas de transporte y sus profesionales las últimas novedades en vehículos, equipamiento, sistemas, servicios o soluciones tecnológicas para sus flotas".

FeriaBús recoge las tradicionales Jornadas del Transporte de Viajeros de Málaga y Jornadas Andaluzas, que cumplen su XXI Edición. Se celebrarán los días 26 y 27 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Tiene como objetivo aumentar la formación de los profesionales, y de conocer las últimas novedades del sector del transporte de viajeros por carretera; además de que estas dos jornadas en Málaga también servirán para compartir experiencias sobre lo acontecido en los últimos ejercicios. Cómo ha afectado a las más de 500 empresas de Andalucía, y qué líneas hay que seguir en los ámbitos públicos y privados para impulsar más el transporte colectivo, el turismo o las relaciones con la Administración.

"Agradecemos a Confebús, a Anetra y a Direbús, el apoyo que nos brinda en esta nueva y a la vez tradicional feria del autobús, que hemos bautizado con el nombre de FeriaBús. Queremos que se convierta en un gran encuentro y se congregue al mayor número de empresas del sector, conocer las últimas novedades técnicas y también para que los profesionales intercambien experiencias. El sector del transporte es muy pujante, apuesta por la calidad y los servicios, con una gran fortaleza de su tejido empresarial, y que quiere avanzar y mejorar, además este año coincide con los 50 años de la creación de Apetam, la Asociación del Transporte de Málaga y una de las más antiguas de España", ha agregado Vázquez Olmedo, presidente de Apetam y Fedintra.

Por último, ha apuntado que "la situación del sector del transporte de viajeros por carretera de Andalucía crece, al menos en cuanto al transporte turístico y discrecional".

Sin embargo, ha continuado, "estamos aún con cuestiones que solventar en materia de transporte escolar, con líneas desiertas en algunas provincias, precios muy ajustados para contratos que en la mayoría de los casos se prorrogan 4 años y con el transporte regular, aún hay que trabajar para consensuar un mapa efectivo de las necesidades de la Andalucía del siglo XXI. A esta situación hay que sumar los elevados costes de mantenimiento de las flotas, la falta de personal, sobre todo conductores y los precios que se han incrementado en todos los ámbitos".