Fernández valora los "211 millones movilizados" por el Gobierno para Andalucía en el último Consejo de Ministros

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una foto de archivo. - DELEGACION DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este miércoles cómo, "un martes más", el Consejo de Ministros ha vuelto a "adoptar medidas que benefician a Andalucía, que movilizan más de 211 millones de euros para impulsar infraestructuras, proporcionar más recursos para la construcción de vivienda, fomentar la cultura o avanzar en proyectos estratégicos para la comunidad, como el 'Ifmif-Dones' en Granada", a lo que ha sumado otros "impactos positivos" que tendrán los acuerdos en Andalucía, "como mejorar las condiciones laborales de más de tres millones y medio de trabajadores".

Así lo ha destacado Pedro Fernández en un comunicado en el que ha hecho balance de los acuerdos adoptados este pasado martes, 8 de septiembre, por el Consejo de Ministros, entre los que ha destacado la autorización para la licitación, por un importe de 77 millones de euros, de las obras para la integración puerto-ciudad en Huelva, un proyecto que contempla la reordenación de infraestructuras en el marco de la mejora de la interacción entre el puerto y la capital onubense, que "transformará la ciudad, generando nuevos espacios para la ciudadanía y para el desarrollo social y económico", según ha subrayado.

Además, el delegado ha destacado que el Consejo de Ministros autorizó este pasado martes la tercera adenda al convenio para el 'Ifmif-Dones' en Granada, lo que "garantiza la financiación del acelerador de partículas, movilizando más de 130 millones de euros de financiación pública estatal para un proyecto que sitúa a Andalucía en la vanguardia científica europea, generando miles de empleos de alta cualificación y un nuevo horizonte de desarrollo que ya tiene consecuencias en Andalucía", según ha puesto de relieve.

Por otro lado, Pedro Fernández ha reivindicado que la vivienda "sigue siendo uno de los asuntos centrales en la toma de decisiones de este Gobierno, de ahí que se hayan aprobado dos cuestiones relevantes para Andalucía", en referencia, por un lado, a los cuatro millones de euros destinados a la Diputación de Sevilla para la promoción de la construcción de viviendas o alojamientos con destino al alquiler asequible o social, y, por otro, a la flexibilización de uso del superávit de las comunidades autónomas para que puedan destinarlo a inversiones en políticas como las de vivienda social".

"Facilitamos a la Junta de Andalucía que pueda disponer de mayores recursos para destinarlos a políticas de vivienda y así poner más casas a disposición de los andaluces", ha remarcado Pedro Fernández antes de apostillar que confía en que el Gobierno andaluz asuma esta medida "con seriedad para ofrecer soluciones para miles de andaluces".

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

Por último, Pedro Fernández ha querido destacar, en el marco exclusivamente andaluz, la subvención de 200.000 euros al Festival de Cine de Málaga para impulsar el desarrollo de 'Mafiz Gaming Lab', una iniciativa concebida para "fomentar la innovación, el talento emergente y la convergencia entre los sectores audiovisual, tecnológico y de los videojuegos".

"Con este impulso, además de consolidar la vertiente técnica e industrial del festival, se apoya a todo el movimiento cultural que florece a su alrededor, al convertirse en punto de encuentro donde convergen creadores y pensadores que crean una red de intercambio y colaboración interdisciplinar", ha destacado.

El delegado ha remarcado que la ayuda del Gobierno de España, concedida a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, permitirá "poner en marcha una convocatoria destinada a proyectos emergentes vinculados a los videojuegos, la creación digital y las nuevas narrativas audiovisuales, así como organizar jornadas públicas y encuentros profesionales que faciliten la conexión entre creadores, empresas, inversores y agentes del ecosistema digital".

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

Por otro lado, con carácter general, Pedro Fernández ha pedido un ejercicio de "echar la vista atrás y analizar las condiciones del mercado laboral del que partíamos hace ocho años y el punto en el que nos encontramos hoy", y ha sostenido que "podremos comprobar, cifra a cifra y norma a norma, cómo las condiciones laborales han ido mejorando con carácter general, a través de medidas como la Reforma Laboral, o con aspectos puntuales para determinados sectores, como las garantías laborales para las trabajadoras del hogar o la 'ley de riders'", tras lo que ha valorado que este pasado martes se ha vuelto a "dar un paso más en beneficio de la transparencia en los contratos".

Así, el delegado ha puesto de relieve que "más de 3,5 millones de trabajadores" se beneficiarán "del Real Decreto que otorga unas condiciones laborales transparentes y previsibles, combatiendo la precariedad y garantizando un acceso adecuado desde el primer momento de la relación laboral".

Al hilo, Pedro Fernández ha puntualizado que "garantizar mayor calidad en las condiciones laborales no es un gasto, sino el pilar fundamental que dignifica al trabajador, asegura un crecimiento social justo, sostenible y verdaderamente equitativo", ha concluido.