El festival Costa del Soul, que da la bienvenida al verano, recalará en Rincón de la Victoria, Estepona y Benalmádena

Publicado 13/06/2019 14:14:58 CET

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria dará la bienvenida al verano con la celebración del festival Costa del Soul, un evento musical que reunirá a artistas reconocidos de este género musical, conocidos a nivel nacional e internacional, como Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juan Martín y Wasabi Cru.

Este festival también se celebrará los mismos días la Plaza de la Mezquita de Benalmádena, en Arroyo de la Miel, a partir de las 20.00 horas y el paseo marítimo de Estepona, junto al monumento de la Peseta, a partir de las 21.00 horas. En definitiva, tres días, tres escenarios simultáneos, una decena de bandas internacionales y 27 conciertos.

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria en funciones, Francisco Salado, junto al diputado de Cultura, Víctor González; el director general de Turismo y Planificación Costa del Sol, Arturo Bernal; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín; el representante de Mahos, Jesús Sánchez; Sergio García, de la promotora Costa del Jazz y el cantante Javier Ojeda, promotor de la iniciativa y uno de los artistas invitados, han presentado los conciertos que se celebrarán en este municipio, en la conocida Playa del Túnel del 21 al 23 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano y la Noche de San Juan.

Los conciertos, de carácter gratuito comenzarán a las 20.00 horas. El viernes 21 de junio pasarán por el escenario de Rincón de la Victoria situado en la Playa del Túnel a Wasabi Cru, The Agapornis y Aurora & The Betrayers; el sábado 22, Martha High & The Soul Cookers, Ogun Afrobeat y Shirley Davis & The Silverback; y el domingo 23 de junio Javier Ojeda Soul Project, Gibson Brothers y Julia Martín.

Los vecinos de Rincón de la Victoria podrán disfrutar, por tanto, de este festival que simultáneamente se celebrará en otros dos municipios costeros, lo que supone una oportunidad única de no solo vivir la música en directo en un entorno único, sino también de recorrer algunos tramos de la Senda Litoral, el proyecto de la Diputación de Málaga consistente en unir de forma peatonal mediante pasarelas o puentes las zonas en las que no hay paseo marítimo.

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL

El objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas, sirviendo así para incrementar la oferta cultural de la provincia y, al mismo tiempo, para la promoción turística de la Senda Litoral y de los municipios que recorre.

Ojeda, que se ha declarado un auténtico aficionado a la música soul, ha explicado que este festival es una oportunidad "espectacular para dar la bienvenida al verano con parte de la mejor música soul hecha en España y de fuera".

Salado también ha anunciado que gracias a la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga, un grupo de periodistas especializados visitarán el festival para que, como prescriptores, promocionen en sus publicaciones las potencialidades de la Costa del Sol en el ámbito musical.

El proyecto está coordinado por Javier Ojeda, Jesús Sánchez y Sergio García, socios de Costa del Soul, y por la promotora Costa del Jazz, que cuenta con una extensa experiencia en este tipo de eventos ya que organiza desde hace años el Festival Abierto de Jazz de Málaga. Asimismo, está impulsado por la Diputación de Málaga, a través de la delegación de Cultura y Turismo Costa del Sol, el patrocinio de Unicaja Banco y la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).

El patrocinio de Costa del Soul por parte de Unicaja Banco se enmarca en el acuerdo de colaboración que firmó con Diputación de Málaga, y que responde al interés de la entidad financiera por contribuir en la provincia malagueña al fomento de la cultura, el deporte y el desarrollo de iniciativas sociales que promuevan, entre otros aspectos, la igualdad de género.