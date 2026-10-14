El festival Fancine (Málaga) inaugurará el 10 de noviembre su 36 edición con la película española '5 minutos más'

5 Minutos Más. - FESTIVAL FANCINE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga abrirá el próximo 10 de noviembre su 36 edición con la comedia escrita y protagonizada por Berto Romero '5 minutos más', dirigida por Javier Ruiz Caldera, en una proyección que se realizará en el cine Albéniz de la capital. De esta manera, una producción española abrirá por primera vez una edición de Fancine.

La organización del certamen, --que se celebrará del 10 al 17 de noviembre--, ha dado a conocer este miércoles un adelanto de las primeras siete películas que formarán parte de la nueva edición de Fancine, entre los que se encuentra la película inaugural, la de clausura, y la selección de 'Zona Iberoamericana', un apartado que reedita el Fantástico Iberoamericano del pasado año y que estrena, además, carácter competitivo.

La trama de la película inaugural, '5 minutos más', presenta a un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana de turismo rural en una casa aislada en el campo. Allí los recibe un encargado de la agencia para enseñarles el alojamiento y entregarles las llaves. Pero, antes de que los deje solos, sucede algo extraordinario: el tiempo retrocede cinco minutos.

Con esta premisa, Ruiz Caldera introduce una anomalía fantástica en un conflicto sentimental, convirtiendo una escapada para la reconciliación en un escenario donde las posibilidades de volver al pasado adquieren un sentido literal. Belén Cuesta y Javier Cámara completan el reparto de este proyecto que ha estado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Por otro lado, 'Family Movie' será la cinta encargada de clausurar la 36 edición del festival Fancine, el próximo 17 de noviembre. Una película de comedia y terror dirigida por Kevin Bacon y Kyra Sedgwick.

Ambos cineastas, junto a sus hijos Sosie y Travis Bacon, serán familia delante y detrás de la pantalla en esta comedia de terror que juega con la escala metacinematográfica.

Los cuatro comparten reparto y participan en la producción de esta propuesta que lleva al extremo el equilibrio entre los vínculos y el trabajo, dando vida a una familia de cineastas empeñada en sacar adelante otra de sus películas de bajo presupuesto.

ZONA IBEROAMERICANA ENTRA EN EL PALMARÉS

La alianza entre Fancine y Festival de Málaga dará también un nuevo paso en esta 36 edición con Zona Iberoamericana, un apartado que reedita con carácter competitivo la sección 'El fantástico iberoamericano'.

Serán los espectadores quienes decidan con sus votos la película ganadora del Premio del Público al Mejor Largometraje de la sección Zona Iberoamericana, dotado con 1.000 euros por la Universidad de Málaga.

Cinco largometrajes competirán en esta categoría, que abarca temáticas entre el thriller, el terror, la fábula y la ciencia ficción.

Entre las propuestas latinoamericanas figura 'La muerte no tiene dueño', del venezolano Jorge Thielen Armand, con Asia Argento como protagonista. La historia presenta a Caro, una mujer que, tras la muerte de su padre, regresa a Venezuela para vender una plantación de cacao, pero encuentra la casa familiar ocupada por sus antiguos empleados.

Desde Argentina llegará 'Risa y la cabina del viento', de Juan Cabral, que se acerca al duelo desde la mirada fantástica de una niña de diez años que descubre una antigua cabina telefónica capaz de comunicarla con los muertos. Elena Romero, Diego Peretti y Cazzu forman el reparto de esta fábula sobre la ausencia y el apego que persiste más allá de la pérdida.

La representación española contará con 'Gummy', el primer largometraje de ficción de Javi Prada, con Javier Botet y Clara Alvarado en los papeles principales. Su punto de partida es el encuentro en un bar de carretera entre Mauro, un asesino en busca de una nueva víctima, y Amaranta, una joven a la que considera un objetivo fácil.

Sin embargo, la aparente vulnerabilidad de la muchacha esconde una amenaza que invertirá las posiciones de ambos. El cazador se convierte en presa en este relato de supervivencia cuyo reparto incluye también a Jan Cornet y Macarena Gómez.

Por su parte, María Martínez Bayona concursará con 'The End of It', su debut en el largometraje. Rebecca Hall se mete en la piel de Claire, una antigua artista que, cerca de cumplir 250 años, decide que ya ha vivido suficiente.

En un futuro donde el envejecimiento tiene cura y la muerte es solo una opción, su determinación alterará las relaciones con su marido, su hija y su asistente de inteligencia artificial, interpretados por Gael García Bernal, Noomi Rapace y Beanie Feldstein. La promesa de una vida ilimitada es el eje que vertebra desde el humor esta exploración sobre la autonomía, las relaciones y las contradicciones de la inmortalidad.

Completará el apartado 'Upiro', de Óscar Martín, que vuelve a Fancine tras el éxito de 'Amigo' con un thriller inspirado en el primer caso de vampirismo documentado por la Iglesia católica en nuestro país.

En 1755, una joven entra en un convento de clausura donde varias religiosas padecen una misteriosa enfermedad. Con la ayuda de un franciscano poco ortodoxo, cuyos métodos chocan con el pensamiento científico de la época, descubre una antigua leyenda y una fuerza sobrenatural sedienta de sangre.