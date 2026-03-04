El Festival de Málaga aborda en 'Neópolis' la relación entre tecnología, identidad y pensamiento crítico - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, presenta en su 29 edición una nueva entrega de su sección 'Neópolis', espacio en el que confluyen ciencia, tecnología y lenguaje audiovisual, con el propósito de propiciar espacios de reflexión sobre las transformaciones contemporáneas y su influencia en la experiencia humana.

Así, concebida como un espacio de reflexión y experimentación, la iniciativa propone intervenciones artísticas y propuestas de diálogo que sitúan al público ante los desafíos culturales, sociales y políticos derivados de la transformación digital.

En concreto, 'Neópolis #4' abarca tres actividades, todas con entrada libre hasta completar el aforo. Se trata 'Neópolis #4.1 - La web agéntica. La máquina decide, el humano asume' que abre el programa con una instalación audiovisual y sonora a cargo de La Casa Amarilla, en el marco del proyecto SOS-LCAmálaga.

La propuesta se presenta como un entorno inmersivo que examina el alcance de los sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas de manera autónoma y actuar en nombre de los usuarios.

A partir del análisis de la extracción masiva de datos, el aprendizaje profundo y la consolidación de modelos comerciales basados en redes neuronales, la actividad plantea un recorrido sensorial que permite observar cómo estos sistemas intervienen en procesos de decisión, consumo de información y configuración del entorno digital.

La instalación podrá visitarse del 9 al 11 de marzo, de 19.30 a 21.00 horas, en Promálaga Casa de Socorro, en la plaza de la Trinidad, 12, según han indicado desde el certamen cinematográfico en un comunicado.

El lunes 9 de marzo, a las 18.30 horas, el espacio acogerá además el Diálogo Neópolis #4.1 con César Rendueles, en torno a su ensayo 'Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia', generando un marco teórico complementario a la intervención artística.

Por su parte, 'Neópolis #4.2 - Todos somos tú. Intimidad expuesta, identidad y mímesis', desarrollada por Kansas Anymore se centra en los procesos de construcción de la identidad en entornos digitales. La intervención propone una experiencia que examina la exposición de la intimidad, la reproducción de patrones visuales y conductuales y los mecanismos de imitación que operan en redes y plataformas.

A través de recursos visuales y tecnológicos, la actividad aborda la forma en que la imagen personal circula, se transforma y se convierte en dato, así como las dinámicas de reconocimiento y replicación que configuran la presencia digital contemporánea. La propuesta podrá visitarse del 9 al 11 de marzo en el Mimma - Palacio Conde de las Navas, en calle Beatas, 15). Lunes 9, de 10.00 a 13.30; martes 10 y miércoles 11, de 10.00 a 19.00 horas.

Por otro lado, 'Neópolis #4.3 - Sesgos cognitivos. Decir silencio', instalación sonora concebida por Eugenio Rivas, pone el foco en los procesos de percepción y repetición que intervienen en la formación de opiniones y comportamientos colectivos.

A través de una composición sonora diseñada específicamente para el espacio de la Capilla del Cementerio de San Miguel, la intervención explora la influencia de algoritmos, automatismos y dinámicas de recomendación en la configuración del pensamiento.

La pieza propone una aproximación sensorial a la noción de sesgo cognitivo y a la manera en que determinadas estructuras tecnológicas pueden reforzar patrones preexistentes. La instalación estará abierta del 10 al 12 de marzo, de 08.30 a 12.00 y de 18.30 a 20.00 horas. En ese mismo espacio, el jueves 12 a las 18.30 horas tendrá lugar un coloquio con Marta González-Moro.

Con este conjunto de actividades, 'Neópolis' consolida su planteamiento como un espacio de convergencia entre creación contemporánea, investigación tecnológica y pensamiento crítico.

La programación sitúa en el centro del debate la relación entre máquina y ser humano, la sostenibilidad de lo humano en entornos digitalizados y los marcos culturales que emergen a partir del desarrollo de nuevas tecnologías.