El Festival de Málaga, "insignia cultural" de Andalucía y noveno proyecto de España

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de la Cultura de 2025 elaborado por Fundación Contemporánea renueva al Festival de Málaga (organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura) como "insignia cultural" de Andalucía, al situar de nuevo al certamen en el primer puesto en el ámbito regional en su ranking de "lo mejor de la cultura", mientras que en el ámbito nacional escala del puesto 10 al 9.

Este ranking se ha dado a conocer este jueves en un acto celebrado en Santander, con la asistencia de numerosos miembros del panel que ha participado en su elaboración, representantes de organizaciones culturales de toda España, profesionales del sector, medios de comunicación y público de la cultura.

A este acto ha asistido el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, que ha recogido la insignia cultural de Andalucía en nombre del certamen.

Desde 2009, Fundación Contemporánea lleva a cabo una consulta anual, para elaborar una serie de indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la actividad cultural de comunidades autónomas y ciudades y a las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año.

En este Observatorio han participado 443 miembros de un panel de profesionales de primer nivel de la cultura, para dar lugar a un informe en el que figuran más de 500 propuestas culturales de toda España, señaladas por los panelistas como las mejores en las diferentes categorías.

En la tabla de las instituciones y eventos culturales más relevantes en Andalucía, el Festival renueva el primer puesto y se mantiene como "insignia cultural" de la Comunidad. Dicho listado está ocupado en sus primeros puestos por instituciones culturales malagueñas como el Museo Picasso Málaga (segundo) Centre Pompidou Málaga (cuarto), La Térmica (noveno), y Genalguacil Pueblo Museo y Teatro del Soho Caixabank (que comparten el décimo). En cuanto a la ciudad de Málaga, se sitúa en el quinto puesto nacional por relevancia.

En el listado nacional de instituciones culturales, el Festival de Málaga sube hasta el puesto nueve, uno por encima del año pasado. Así, el Festival ha pasado en los últimos años del puesto 38 (2017), al 31 (2018), al 24 (2019), al 11 (2020), 10 (2021), 9 (2022), 14 (2023), 10 (2024) y 9 (2025).