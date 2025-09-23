El festival Marenostrum Fuengirola (Málaga) cierra este sábado su temporada con el 'Sold Out' de Mora

El festival Marenostrum Fuengirola cierra este sábado su temporada con el 'Sold Out' de Mora. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El festival Marenostrum Fuengirola (Málaga) cerrará este sábado su temporada con el 'Sold Out' del cantante Mora, que celebrará un concierto en el escenario Unicaja ante más de 18.000 personas.

Este ciclo de conciertos, que comenzó la celebración de su décimo aniversario el 3 de mayo de 2025, se dará por finalizado con una de las actuaciones más aclamadas por el público. El artista Mora agotó las entradas en menos de 24 horas desde que anunciara su gira por España, siendo Fuengirola una de las ciudades que más rápido vendió, según han informado los organizadores en un comunicado.

Gabriel Armando Mora es un cantante, compositor y productor puertorriqueño, conocido por haber colaborado con grandes figuras del género como Bad Bunny, Sech, o Eladio Carrión. Entre sus grandes éxitos, con millones de reproducciones en plataformas digitales, se encuentran canciones como 'La Inocente' o 'Pensabas'.

Tras diez años de vida, Marenostrum Fuengirola se ha convertido en uno de los recintos más solicitados y mejor posicionados de la industria musical española.

De hecho, para el próximo año, ya ha anunciado cinco conciertos, como es la primera cita de la gira de El Último de la Fila, después de 30 años sin actuar juntos; Fito & Fitipaldis; Dani Martín; Pablo Alborán; y Galván Real. Además, Fulanita Fest y Sun & Thunder han anunciado las fechas donde se celebrarán estos festivales.

El recinto fuengiroleño ha celebrado su edición más larga en 2025, con 49 días de conciertos y recibiendo a grandes artistas nacionales e internacionales.