El festival de música de cine Mosma Málaga celebra diez años con dos conciertos, encuentros y Premios Jerry Goldsmith

El festival de música de cine Mosma de Málaga celebra diez años con dos conciertos, encuentros y Premios Jerry Goldsmith.

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Movie Score Málaga (Mosma), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de Málaga Procultura, tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en una décima edición en la que habrá dos conciertos en el Teatro Cervantes, así como encuentros y mesas redondas con compositores.

Así, Mosma 2025 volverá a albergar los Premios Jerry Goldsmith y celebrará dos conciertos dedicados a la música del audiovisual con compositores y piezas que han hecho historia a lo largo de sus nueve ediciones anteriores. Las entradas para estos conciertos salen a la venta desde las 18.00 horas de este jueves en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket (www.unientradas.es).

Según han informado en una nota, el 24 de octubre en el Teatro Echegaray, los Premios Jerry Goldsmith, los "más prestigiosos y longevos del mundo de la música para el medio audiovisual", vuelven a Málaga y a Mosma. Otorgados anualmente por Film Music Festival, cumplen 14 años.

En esta gala se entregarán los galardones, amenizada con música de cine, a cargo de Sergio de la Puente y Movie Score Málaga Assemblé; y algún que otro homenaje musical a compositores que nos han dejado en las últimas fechas como Mark Snow, Ryuichi Sakamoto y Vangelis. La entrada será libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla y online a través de Uniticket.

Los ganadores de los Jerry Goldsmith Awards abrirán los Mosma Encuentros, el sábado 25 a las 11.00 horas en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, con acceso libre hasta completar el aforo. Allí, a las 12.30 horas, tendrá lugar la charla con el compositor francés Éric Demarsan.

La música en directo comenzará a sonar el sábado 25 en el Teatro Cervantes de Málaga (19.00 horas, precio único de las entradas 20 euros) con el Concierto 1 Mosma 10 Aniversario, con la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de Cámara de Granada, dirigido por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell. El festival cumple diz años y lo celebra con compositores que forman ya parte de su familia.

Este será el primero de los conciertos sinfónicos "que miran al pasado, el presente y el futuro de la música para el medio audiovisual: el cine, la televisión y los videojuegos", han manifestado.

Incluirá piezas compuestas por Arturo Díez Boscovich, Oscar Senen, Rob Westwood y Borislav Slavov. Además, invitados de anteriores ediciones estarán presentes en este importante aniversario con un vídeo y un tema seleccionado especialmente por ellos, lo que permitirá revisar algunos de los mejores temas de estos diez años del festival y estrenar piezas de sus actuales creaciones.

Este segmento del concierto incluye piezas de Kenji Kawai, Blake Neely, Leo Birenberg y Zach Robinson, Yasunori Mitsuda, John Debney, Gustavo Santaolalla, David Shire, Marc Shaiman, Richard Band, Jeff Beal-Pollock, Robert Folk, Christopher Lennertz, Sean Callery y Harold Faltermeyer.

El domingo 26 empezará la jornada en el Cervantes con un encuentro con el compositor Roque Baños. Por la tarde, en el mismo teatro --19.00 horas, 20 euros precio único--, será el Concierto 2. Mosma 10 Aniversario, de nuevo con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell. Incluirá piezas de Eric DeMarsan, Joan Martorell, Sergio de la Puente, Luc Suárez, Roque Baños y un homenaje a Lalo Schifrin.