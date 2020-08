Los festivales de cine de Málaga, Sevilla y Huelva crean Profestivales21, una coordinadora para unir fuerzas

La plataforma, que espera acoger más eventos, pretende establecer "hojas de ruta comunes" para el futuro

MÁLAGA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los festivales de cine de Huelva, Málaga y Sevilla han creado Profestivales21, una plataforma que pretende unir fuerzas entre los certámenes cinematográficos. La coordinadora nace en un contexto protagonizado por la pandemia del coronavirus, a raíz de numerosas conversaciones mantenidas entre Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga; José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla; y Manuel H. Martín, director del Festival Iberoamericano de Huelva.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, en el marco de la vigésimotercera edición del Festival de Cine de Málaga. Los encargados de mostrar el proyecto han sido sus propios artífices.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha introducido el acto con los motivos del nacimiento de Profestivales21. "La coordinadora nace para compartir todo lo que nos inquieta y analizar conjuntamente las hojas de ruta razonables que debemos seguir en estos tiempos de pandemia". Vigar ha añadido que Profestivales pretende servir de coordinadora que ayude a elaborar "proyectos concretos de colaboración para ganar utilidad".

Según ha explicado el gestor cultural, el nombre es el resultado de varios guiños. Por un lado, 'Pro' por el concepto "positivo" de que los festivales sean considerados como piezas imprescindibles del sector. Por otro, "profesionalidad" por el "compromiso" y ser generadores de empleo. Y 21 porque "somos festivales de este tiempo y de este siglo y estamos viviendo una auténtica revolución del sector".

La rueda de prensa se ha convertido también en un acto de reivindicación del reencuentro "necesario" del público con la cultura y el cine. José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla, ha remarcado el "importante papel" de los festivales como elementos de conexión entre el público y el cine.

"Estamos para establecer ese vínculo esencial entre los espectadores y el cine y los cineastas. Una labor de fidelización con el público". Cienfuegos también ha reivindicado la profesionalización de los festivales como generadores de empleo y apoyo a las economías locales.

Por su parte, el director del Festival de Huelva. Cine Iberoamericano, Manuel H. Martín, ha aprovechado su intervención para adelantar los proyectos que pretende realizar Profestivales21, vinculados especialmente a la "profesionalización" y "formación".

En la rueda de prensa también se ha hecho referencia a la reciente creación de la Academia de Cine de Andalucía. Los directores han mostrado su "deseo" a unirse a todos los movimientos que surjan para promover el cine y la industria. "En principio somos tres festivales andaluces, pero estamos abiertos a recibir a directores de certámenes de todo el país".

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha añadido que el Festival de Valladolid ya ha transmitido su deseo de formar parte de Profestivales21. "La iniciativa ha despertado interés en más festivales que están estudiando su inclusión en la coordinadora", ha puntualizado.

Por último, los directores han defendido el papel de los festivales en la industria y la producción como elementos "decisivos" para la circulación y distribución del cine de autor.

Vigar ha dicho que se está trabajando y buscando fórmulas para apoyar a las productoras y distribuidoras en un contexto en el que las medidas sanitarias son imprescindibles. También ha querido recordar que el evento de 'Spanish Screening' para la difusión del cine español tendrá su celebración online el próximo mes de noviembre.

Finalmente, se ha lanzado un mensaje reivindicativo a favor de la cultura en tiempos de pandemia. "Lo más importante en esto es la salud de todos, pero esa salud no es incompatible con la celebración de la cultura, mientras se realice con todas sus medidas y protocolos sanitarios", ha dicho Vigar, que también ha querido señalar que el cine español "está ganando una oportunidad en taquilla".

Los directores han reconocido que este año no se va a poder hablar de cifras al final de un festival, como viene dándose todos estos años atrás. "Este año el éxito es que se puede celebrar un festival y que hay cultura, no el número de espectadores y las cifras económicas", remarcando que se darán objetivos "cualitativos" y no "cuantitativos".