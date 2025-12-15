Fiestas infantiles, animadores y pajes reales en la programación de Navidad del distrito de Ciudad Jardín en Málaga

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Ciudad Jardín de la ciudad de álaga ha programado para el periodo navideño actividades para todos los públicos, como son la dinamización comercial con los pajes reales en distintas calles de la barriada, o la fiesta infantil 'Navipark' en el Parque de la Alegría. También habrá dinamización navideña en distintas barriadas del distrito y la Fiesta de Reyes el 4 de enero de 2026.

Así, el Parque de La Alegría albergará el 20 de diciembre la fiesta infantil 'Navipark', de 17.30 a 21.30 horas, con multitud de actividades gratuitas. Contará con la visita de Papá Noel, talleres con temática navideña, castillos hinchables, mini disco infantil con animación, un cañón de nieve, teatro infantil, photocall y actuaciones musicales con Zambomba incluida. También habrá un carrito de palomitas para niños y mayores.

De otra parte, la Junta Municipal de Distrito ha vuelto a organizar actividades de dinamización para pequeños y mayores que llegarán a distintos puntos de las barriadas de Ciudad Jardín, en horario de 11 a 14 horas, con la visita del Cartero Real y cuentacuentos de temática navideña. Además, una charanga recorrerá las calles comerciales del distrito para amenizar las compras navideñas.

En cuanto a las ubicaciones de esta actividades, el 26 de diciembre serán en Calle La Alberca, en la barriada Mangas Verdes; el día 30, en el Auditorio Manolo Doña, en la barriada Jardín de Málaga y en la Barriada Sagrada Familia, en el acerado del colegio Sagrada Familia; y el último día del año, 31 de diciembre, en el Parque infantil Jardines José Luis Gallardo Sarasúa, en calle Emilio Díaz.

Y en enero, el día 2 las actividades serán en el Parque infantil de calle Obispo Bartolomé Espejo, en la barriada Las Flores; el día 3 en la Calle Pedro de Lobos, en la barriada Cortijillo Bazán; y el día 4, en la Pista deportiva de la avenida Las Postas, en la barriada Parque del Sur.

Para finalizar las fiestas, el 4 de enero se celebrará una fiesta de Reyes en el Parque de La Alegría, desde las 12.30 a 18.00 horas, con actividades gratuitas para todas las edades. Contará con la visita de SSMM los Reyes Magos, talleres infantiles, castillos, cuentacuentos, y juegos hinchables como el circuito de animales a batería y el reno mecánico.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que se puede obtener más información sobre la celebración de la Navidad en Málaga en la web https://www.malaga.eu/navidad