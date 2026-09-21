La fiscal superior se solidariza con Ceuta por su "insoportable" situación tras el "asalto masivo" de la frontera

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, preside la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga, Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha trasladado este lunes un mensaje de "solidaridad" con "la ciudad de Ceuta, porque está atravesando una situación difícil, compleja, insoportable" tras el "asalto masivo de personas en su frontera" que se produjo a finales del pasado mes de julio.

Así lo ha señalado Ana Tárrago al inicio de su intervención en el acto de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga, Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo, que ha presidido en la Ciudad de la Justicia de la capital malagueña.

La fiscal andaluza ha querido que, "como fiscal superior de Ceuta" que también es, sus "primeras palabras" en este acto fueran "de solidaridad" dirigidas "a la ciudad de Ceuta, porque está atravesando una situación difícil, compleja, insoportable, un verano más, pero este más insoportable, con el asalto masivo de personas en su frontera", ha remarcado.

Los ceutíes llevan así "más de mes y medio", según ha subrayado la fiscal antes de poner de relieve que dicha ciudad autónoma española "no tiene ni capacidad para soportar este problema ni, además, es la que tiene que resolverse".

Dicho esto, Tárrago ha manifestado que "es necesaria una decisión rápida, urgente, del Gobierno, de organismos internacionales y de acuerdos internacionales".

Además, la fiscal ha trasladado un mensaje de "apoyo" a sus "compañeros de Ceuta", así como su "reconocimiento al trabajo inmejorable que están realizando para defender la legalidad y los derechos fundamentales".

Ana Tárrago ha recordado que visitó la ciudad ceutí junto con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el pasado 27 de agosto, y tuvo entonces ocasión de reunirse "con los distintos responsables políticos", así como con los fiscales de la ciudad, y de visitar "una nave provisional de menores niñas".

Finalmente, ha apuntado que, desde que el pasado 31 de julio tramitó "los refuerzos de tres fiscales y de funcionarios", ha estado "en permanente contacto con los compañeros de Ceuta". "Espero que sigan contando conmigo", ha apostillado Ana Tárrago para finalizar su intervención al respecto de este asunto.