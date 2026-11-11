Fiscalía eleva a 27 años la petición para el novio de Dana Leonte al considerarlo asesinato

El acusado por la desaparición y presunto asesinato de la joven Dana Leonte (1d) durante la celebración del juicio de la causa. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, ha elevado a 27 años de cárcel la petición de pena para el novio de Dana Leonte, acusado de presuntamente acabar con la vida de su novia en Arenas (Málaga) en 2019, el cual se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en el juicio.

La Fiscalía pedía inicialmente la pena de 17 años de cárcel por los delitos de homicidio y contra la integridad moral; pero en la sesión la fiscal ha modificado su escrito de conclusiones para acusar por asesinato en vez de homicidio, al apreciar la alevosía doméstica, por el que pide 25 años de prisión, con las circunstancias que agravan de género y parentesco; y mantiene también el delito contra la integridad moral, por el que pide dos años de prisión. En total, 27 años de cárcel.

Por su parte, la acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, ha mantenido su acusación por asesinato, por el que pide 20 años de prisión, y ha añadido el delito contra la integridad moral, al considerar que el procesado ocultó e hizo desaparecer a la víctima y dio a la familia esperanzas cuando ya estaba muerta. Por esto solicita una pena de dos años de cárcel, por lo que en total pide una condena de 22 años de prisión.

Las acusaciones y la defensa expondrán este jueves sus informes finales para después elaborar el objeto de veredicto que tendrán que responder los miembros del jurado popular de este juicio, que comenzó la pasada semana.

Los hechos sucedieron el 12 junio de 2019. Ese día se produjo una conversación entre ambos por móvil en la que ella le comunicó al acusado que no deseaba estar con él, según han sostenido las acusaciones.

Por la noche, supuestamente el hombre, "con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer" y "con la intención de acabar" con su vida, "con un palo de madera golpeó fuertemente la cabeza", dicen las acusaciones. Luego, la trasladó a otro lugar, supuestamente "la desmembró" y procedió a "esparcir y enterrar los restos".

En la sesión de este miércoles, se ha terminado de practicar toda la prueba, con la declaración de dos peritos judiciales que han estudiado los mensajes de móvil y han señalado que en 36 de los enviados tras la muerte de Dana, hay un 95% de probabilidad de que los escribiera él y han aportado detalles y diferencias en la escritura entre ambos.

Asimismo, han comparecido guardias civiles de Criminalística y otro perito experto Psicología Forense. Este último ha hecho un estudio encargado por la defensa sobre los restos en el domicilio y en el bate de béisbol, concluyendo que "el hecho violento no estaba corroborado" ni el uso de ese objeto en el crimen; aunque a preguntas de la fiscal ha admitido que su informe lo realizó con el material que había disponible en la causa en diciembre de 2019, cuando la investigación estaba "incipiente", según la fiscal.