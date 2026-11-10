La Fiscalía de Málaga archiva las diligencias contra el laboratorio del Hospital Axarquía

Archivo - El Hospital de la Axarquía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Málaga ha decretado el archivo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por un sindicato por la presunta utilización de reactivos caducados, no estabilizados, o reutilizados, por parte de la Unidad del Laboratorio del Hospital Comarcal de la Axarquía, al concluir que no existen unos mínimos indicios de delito para proceder al inicio de una investigación penal.

La decisión del Ministerio Fiscal se ha tomado tras abrir en abril diligencias preprocesales como consecuencia de la denuncia interpuesta por una organización sindical.

El centro sanitario ha colaborado desde el primer momento con la Fiscalía, a la que se le remitió toda la documentación solicitada, han señalado desde la Junta en un comunicado. Tras su análisis, el fiscal ha determinado que no existen indicios mínimos de una comisión de delito y, por tanto, no procede la apertura de una investigación de carácter penal.

Por otro lado, han recordado que, previamente, y tras recibir de forma verbal las quejas sindicales, en el mes de enero la gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga ya abrió entonces una investigación reservada para comprobar lo ocurrido.

En este marco se practicaron diversas pruebas, entre ellas, informes de la dirección médica y la dirección de enfermería del hospital, TIC, Atención a la Ciudadanía, y la jefatura del laboratorio, así como declaraciones de personal del centro y una diligencia de inspección presencial del laboratorio y la comprobación del funcionamiento del analizador.

Asimismo, se analizaron fotografías y documentación aportadas por el sindicato, correos y documentación técnica y una auditoría interna del funcionamiento del laboratorio.

En el mes de marzo esa investigación reservada quedó archivada por no quedar acreditado los hechos denunciados. Sin embargo, la organización sindical decidió llevar los hechos ante la Fiscalía, que ahora ha determinado también que no existen indicios de delito.

Por otro lado, tanto la jefatura de servicio de Laboratorio del Hospital como la coordinación de laboratorio del mismo centro sanitario han llevado a cabo acciones judiciales ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga Plaza número 1, celebrando un acto de conciliación previo ante la interposición de una querella criminal, por un presunto delito de injurias y calumnias continuadas con publicidad frente al sindicato, actuaciones que siguen su curso legal.