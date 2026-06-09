Francisco Salado defiende en DES Málaga una transformación digital útil y segura para mejorar servicios públicos

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la inauguración de DES - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha defendido este martes en el Digital Enterprise Show (DES) una transformación digital "útil, segura y cercana", orientada a mejorar los servicios públicos, reforzar la seguridad, ganar eficiencia y facilitar que las nuevas herramientas tecnológicas lleguen también a los pequeños municipios y a los pueblos del interior y más apoyo necesitan.

Salado ha participado un año más en este encuentro, que reúne en Málaga a empresas, instituciones, expertos y profesionales vinculados a la innovación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la digitalización empresarial y la transformación de las administraciones públicas.

Durante su intervención, el presidente ha señalado que el DES "forma ya parte de la identidad de Málaga y de su provincia" y refleja la evolución de un territorio que "durante mucho tiempo ha sido reconocido por su clima, su turismo, su calidad de vida, su gastronomía y su capacidad de acogida" y que ahora se posiciona también "como una ciudad y una provincia que hablan de tecnología, talento, emprendimiento, conocimiento y futuro".

Salado ha destacado que "la tecnología tiene sentido cuando se convierte en mejores servicios, en más seguridad, en más eficiencia, en nuevas oportunidades y en que el ciudadano viva mucho mejor".

En este sentido, ha subrayado que las administraciones públicas tienen una responsabilidad especial y no pueden mirar la transformación digital "desde la distancia", sino incorporarla a su forma de trabajar "con sentido común, con seguridad y con una idea clara".

En este contexto, ha explicado que la Diputación de Málaga lleva años trabajando para acompañar a los pequeños ayuntamientos, especialmente a los que disponen de menos recursos, con el objetivo de que puedan modernizar sus servicios, avanzar en administración electrónica, mejorar su planificación y aprovechar las herramientas digitales.

El presidente ha señalado que la Diputación acude este año al DES, donde cuenta con un expositor propio para presentar proyectos concretos y participar en debates fundamentales para las administraciones públicas. Entre ellos, ha citado la ciberseguridad, ámbito en el que la institución provincial participa en una mesa junto a otras administraciones andaluzas y locales.

"Proteger los servicios digitales, los datos de los ciudadanos y la confianza en las instituciones es hoy una obligación de primer nivel de las administraciones públicas", ha destacado Salado, quien ha insistido en la necesidad de reforzar la seguridad de los sistemas públicos y avanzar hacia una administración más preparada ante los nuevos retos digitales.

Asimismo, la Diputación mostrará en DES cómo está aplicando la transformación digital a la redacción de proyectos públicos. Técnicos de los servicios de Fomento de Empleo Agrario y Arquitectura y Planeamiento explicarán la incorporación de la metodología BIM, el modelado 3D y la visualización inmersiva a proyectos que posteriormente llegan a los pueblos de la provincia.

Salado ha explicado que se trata de "tecnología aplicada a problemas reales", ya que la metodología BIM permite detectar incidencias antes de ejecutar una obra, reducir errores, ahorrar costes y tiempos, y presentar a los ayuntamientos proyectos más claros, más visuales y más fáciles de entender.

Además, ha señalado que las herramientas de realidad virtual permiten comprobar con mayor precisión cómo será un espacio antes de que esté construido, facilitando la planificación y la toma de decisiones por parte de los ayuntamientos.