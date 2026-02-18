Francisco Salado pide al Gobierno "que no olvide las Diputaciones" en las ayudas para paliar los daños de las borrascas

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha solicitado al Gobierno de España que incluya a las diputaciones provinciales en el paquete de medidas y ayudas aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros para hacer frente a los daños ocasionados por las distintas borrascas que han afectado a Andalucía y Extremadura y que incluye un fondo de 2.000 millones para los ayuntamientos destinados a la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, así como la autorización para usar el superávit y remanentes para inversiones con ese destino.

Salado ha destacado que la recuperación de la provincia de Málaga es "tarea de todos" y ha valorado positivamente la puesta en marcha de un plan de apoyo dirigido a ayuntamientos, empresas, comercios, familias y a sectores como la ganadería, la agricultura y la pesca.

No obstante, ha señalado que el Ejecutivo central "se ha olvidado de las Diputaciones Provinciales", pese a que, como en el caso de Málaga y Cádiz, han sufrido importantes daños en su red provincial de carreteras, fundamentales para garantizar la movilidad principalmente con los municipios del interior.

El presidente ha subrayado que la reparación de estas infraestructuras supondrá un importante esfuerzo económico. En este sentido, ha insistido en que "cualquier apoyo adicional permitiría un ahorro significativo y facilitaría destinar más recursos a planes específicos para los municipios más afectados, así como a sectores especialmente castigados por los temporales, como la agricultura y la ganadería".

Asimismo, Salado ha lamentado que, pese a haberse autorizado la utilización del remanente y el superávit de 2025 a distintas administraciones públicas, las diputaciones provinciales no estén en principio incluidas en esta medida, en la que no se las menciona.

"Esta decisión nos coloca en una situación complicada, con gastos extraordinarios derivados de los daños para los que se podrían utilizar recursos propios que ya se disponen como los remanentes de Tesorería", ha señalado.

El presidente también ha recordado que esta situación se produce en un contexto especialmente complejo para la provincia, marcado por las dificultades en el tráfico ferroviario con Madrid, lo que supone un perjuicio añadido para el turismo, principal motor económico de la provincia, con pérdidas superiores al centenar de millones de euros.

Por todo ello, Francisco Salado ha expresado su confianza en que el Gobierno rectifique e incluya a las diputaciones provinciales en el plan de ayudas. "La recuperación será más eficaz y eficiente si contamos con todos los recursos disponibles. Solo así podremos recuperar cuanto antes la normalidad en nuestra provincia", ha concluido.