Francisco Salado tacha de incompetente a Puente tras problemas del AVE: "Sólo se mueve algo cuando ocurre en Cataluña"

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga Francisco Salado. - DIPUTACIÒN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha dicho que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se ha demostrado que es un incompetente a la hora de solucionar estos graves problemas ferroviarios" que se están dando no solo en la provincia, sino en el resto de España. "Solo se mueve cuando algo ocurre en Cataluña, cuando hay una presión política de sus socios", ha añadido.

En este sentido se ha pronunciado Salado este martes, quien ha asegurado que tiene que haber "más seriedad, más dedicación, más trabajo, más soluciones y menos política a través de las redes sociales". Y tras asegurar que en Málaga "estamos hartos", ha insistido en que Puente "tiene que dimitir".

El presidente de la Diputación ha insistido en que, al principio, en las obras en Álora "se veía claramente que los medios técnicos que había eran insuficientes. Tardaron tres semanas en poner los refuerzos que se han puesto en esta fecha, y por eso llegan tarde".

"Sobre todo... no ha habido sentido común, mismo cariño, una persona que dirija ahí, que tiene que ser el ministro, el que esté dirigiendo esto, que tiene un impacto económico brutal sobre la economía de la provincia de Málaga, dirigiendo esas obras", ha criticado.

"Es un despropósito por todo y yo creo que --ha habido-- falta de atención y de cariño por parte del ministro y de todo su equipo técnico. Así que yo le exijo responsabilidades. El ministro ha demostrado que es un incompetente a la hora de solucionar estos graves problemas ferroviarios que no solo es para la provincia de Málaga, sino en toda España se está viendo. Y solo se mueve algo cuando ocurre en Cataluña, cuando hay una prisión política de sus socios. No se puede funcionar así", ha criticado.

Y tras pedir "más seriedad, dedicación, trabajo, soluciones y menos política a través de las redes sociales", Salado ha pedido la dimisión de Puente "porque ya se va a perder una temporada tan importante como es la Semana Santa", periodo para el que "está habiendo una falta de reservas y cancelaciones". También ha dicho que esta situación no solo afecta al turismo, sino a todos los sectores productivos".

"Ya se están cancelando congresos, jornadas, profesionales que venían a Málaga y que evidentemente el avión no puede asumir esa demanda que hay de venir desde Madrid o de otra parte de España a Málaga porque no hay capacidad de asientos de avión y es mucho más caro", ha señalado.

El presidente de Turismo Costa del Sol ha dicho que espera que Adif "cumpla con su palabra" y a final de abril esté repuesta la conexión directa por alta velocidad; y también ha pedido un plan de ayuda a lo sectores que se van a ver afectados, y sobre todo para la imagen de la Costa del Sol.

Por último, ha vuelto a cargar contra Óscar Puente por "tener abandonada la provincia de Málaga" por no dar soluciones al tren de Cercanías, "que sigue teniendo retrasos, falta de capacidad"; o a la A-7 que "está saturada", y ha abogado por el estudio del tercer carril, a la vez que ha insistido en pedir una bonificación para la AP-7, "la autovía más cara de España".