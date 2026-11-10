Frente Amplio apoya huelga "contra explotadores" y señala a la derecha como "cómplice":"Málaga es el laboratorio del PP"

El candidato de Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego, en una atención a los medios. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha vuelto a mostrar su apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre "contra los explotadores y especuladores", al mismo tiempo que ha señalado a los partidos de derecha de "bloquear cualquier posible solución" al problema de la vivienda.

"La provincia de Málaga es el laboratorio del PP. Aquí han aplicado sin piedad un plan para expropiar la riqueza que generan los trabajadores y lo han hecho especialmente en la vivienda. Ese es el plan de gobierno de Feijóo y de Abascal, es poner en bandeja de plata lo que es de todos a los fondos buitres", ha asegurado el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, en una atención a los medios en Málaga.

Valero ha estado acompañado del candidato de la coalición por la provincia, Rafa Borrego, quien ha lamentado los efectos de la "gentrificación y turistificación" en las ciudades malagueñas. "Esto tiene culpables, que son los especuladores, los grandes rentistas, pero también sus cómplices, las instituciones a los diferentes niveles de gobierno en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y también a nivel de la Administración Central, a nivel del Congreso", ha destacado.

Ante esta situación, Borrego ha llamado a participar en la huelga. "Hay que implicar a todo el mundo, a todas las instituciones, a toda la patronal, para que esto sea un problema de todo el mundo. No vale con escabullirse, no vale con esconder la cabeza en la arena", ha remarcado.

Asimismo, los candidatos han defendido la expropiación de las grandes propiedades a "todos aquellos que acumulan más de 1.000 y progresivamente hasta los que tienen más de 50".

"No estamos hablando de pequeños propietarios, no estamos hablando de pequeños tenedores, estamos hablando de los que están vaciando los barrios, los que están concentrando cada vez más propiedades", ha subrayado.