La portavoz de IU Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, junto a la candidata del Frente Amplio por Málaga, Rosa Galindo, y la candidata al Senado, Rosario Luque, en el barrio de Palma Palmilla. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha remarcado en el barrio malacitano de Palma Palmilla que "somos una fuerza política que defiende propuestas para mejorar la vida de la gente trabajadora", al tiempo de defender la "necesidad de garantizar el acceso a la electricidad" y de comprometerse a "nacionalizar las eléctricas" para "evitar cortes de luz" como los ocurridos durante el verano en el citado barrio.

Morillas ha aludido a la situación del barrio malacitano de Palma Palmilla porque "como tantos otros barrios que están en situación de desigualdad social y económica en Andalucía, viene sufriendo desde hace cinco meses cortes de luz a familias trabajadoras a las que Endesa les ha cortado la luz y han estado el mes de junio, julio o agosto sin poder mantener los alimentos en la nevera, enchufar un respirador eléctrico, usar un ascensor o refrigerar su vivienda".

Al hilo, Morillas ha señalado que "estamos hablando de muchas familias que han estado cinco meses con la luz cortada". "De hecho, hay dos bloques que hoy todavía siguen sin que se les haya restablecido el suministro. Por eso planteamos dos propuestas muy concretas. Una, que la luz es un derecho y no un privilegio y, por tanto, es necesario garantizar la luz, como lo que es, un suministro básico vital. No puede haber cortes de luz por situaciones de pobreza energética", ha añadido.

De este modo, Morillas ha sostenido que debe nacionalizarse el sector energético "como lo que es, un sector estratégico para garantizar precios accesibles, para garantizar que no hay ningún corte de luz a una familia trabajadora que no pueda pagarlo, porque lo que no puede ser es que hoy haya familias trabajadoras que tienen que elegir entre pagar la factura de la luz, llenar la nevera o pagar el precio del alquiler".

En esta línea, Morillas ha finalizado recalcando que "frente a ese oligopolio y esas grandes corporaciones que están haciendo negocio con un derecho básico, que es la energía, nosotros planteamos defender la gestión de la energía como un servicio público y la protección de las familias trabajadoras en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad, en todos y cada uno de los barrios de nuestra provincia".

La candidata del Frente Amplio por Málaga, Rosa Galindo, ha felicitado a los vecinos de la Palma Palmilla que, "aún estando sin luz todo el verano, se han organizado y a pesar de todas las dificultades que les ha puesto Endesa, han conseguido con mucho trabajo que hace unos días se les restableciera la luz".

De este modo, Galindo ha resaltado que "dentro de esas familias había personas en una situación de vulnerabilidad muy extrema; personas electrodependientes cuya vida dependía de tener luz, más allá de que pasar un verano sin luz es absolutamente un calvario".

"Hay que poner en valor la organización de las vecinas y los vecinos frente a los grandes oligopolios que, por lo que sea, nunca atacan a las personas que lo mantienen. Parece que esta falta de recursos energéticos lo están pagando las personas más vulnerables", ha agregado Galindo.

No obstante, ha matizado que "este no es el único barrio en Málaga que está sufriendo estos cortes de luz". "Nos están llamando desde otros barrios, por ejemplo, de Las Castañetas, que hay vecinos y vecinas que están en la situación que estaban hace unos meses los vecinos de este barrio. Desde el Frente Amplio lo tenemos claro, hay que poner en el centro de las políticas a las personas que están en los márgenes, porque si no ponemos en el centro de las políticas a esas personas que están en situación de más vulnerabilidad, a ninguna persona se le va a poder garantizar una vida digna", ha añadido.

Por su parte, la candidata al Senado, Rosario Luque, ha reivindicado "el acceso energético de todo el mundo en España, independientemente de su renta", recalcando que "es un derecho humano fundamental que así recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos y también la Constitución Española". Ha incidido en que "vamos a trabajar para que ninguna familia en España tenga pobreza energética y vamos a enfrentarnos a quien haga falta para conseguirlo".