La candidata número 2 del Frente Amplio al Congreso por Málaga, Eva García Sempere, en una atención a los medios en Estepona (Málaga). - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 del Frente Amplio al Congreso por Málaga, Eva García Sempere, ha resaltado la necesidad de defender un modelo de sanidad que sea "transversal" y conseguir una cobertura pública del 100% en salud bucodental, gafas y audífonos.

En una nota de prensa, ha puesto en valor la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y una apuesta por la atención primaria, destinándola un 25% del presupuesto sanitario.

Por su parte, la secretaria de feminismos en Andalucía de Frente Amplio, Rosario Luque, ha recalcado la importancia de destinar recursos a pacientes con menopausia con una atención integral, diagnóstico, tratamientos y seguimiento especializado.

Eva García Sempere ha estado en Estepona (Málaga), donde ha señalado que las políticas de sanidad "afecta al 100% de la ciudadanía malagueña y andaluza" y ha resaltado que "frente a aquellos, como el Partido Popular, que entienden la salud y la sanidad como un negocio para favorecer a sus amiguetes", desde el Frente Amplio "defendemos un concepto de la sanidad que sea transversal y ocupe a los tres grandes elementos que tenemos que proteger", ha señalado.

"En primer lugar, una política sanitaria que resuelva los problemas del día a día, a los pacientes. Las gafas, las lentillas, la salud bucodental o la salud reproductiva son algunos de los elementos que tenemos recogidos en el programa de Frente Amplio, que hemos empezado a trabajar en esta legislatura pasada desde el Ministerio de Sanidad, como es el caso de las gafas y es el caso de la salud bucodental, pero que queremos seguir ampliando para que haya una cobertura al 100% de la población", ha explicado.

García Sempere ha añadido que "para los y los profesionales de la sanidad tienen que tener mejores condiciones, disminuyendo las horas de trabajo". "Tenemos un estatuto marco que plantea la reducción a 8 y 12 horas los turnos de las guardias", ha incidido la número 2.

Eva García ha resaltado que en tercer lugar, hay que poner sobre la mesa propuestas de financiación para "garantizar que se eligen y que son prevalentes aquellos alimentos, aquellas bebidas que son más sanos e impulsar medidas de salud primaria, de salud pública".

Ha finalizado señalando que "como elemento transversal a estos tres grandes bloques, esta la necesidad de destinar un 25% de los recursos a la atención primaria, que es aquella que tenemos como primera puerta de entrada a la salud".

Por su lado, Rosario Luque ha apuntado que "sin sanidad pública no hay democracia porque no hay acceso universal a las atenciones que la gente necesita".

Ha recalcado que "independientemente de la riqueza de su familia y de su procedencia, todo el mundo debe tener acceso a la salud y tenga unas condiciones de vida dignas", así como a cualquier servicio; audífonos, dentistas, servicios también de salud mental, que es importantísimo, servicios a la infancia, a las personas mayores, etc.

"Para eso necesitamos una fiscalidad fuerte que blinde los servicios públicos un 8% del PIB para que no puedan desmantelarlo como se ha estado haciendo en la autonomías gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía", ha defendido la candidata de Frente Amplio.

"Aquí en Estepona nos gastamos 12 millones de euros locales para construir un hospital público y ha estado sin medios y sin personal suficiente durante mucho tiempo porque no se hacen las inversiones necesarias", ha afirmado.

Ha continuado remarcando que "no se habla lo suficiente de que más de la mitad de la población sufre los síntomas de la perimenopausia o la menopausia". "Desde el Frente Amplio llevamos este tema en nuestro programa electoral, porque queremos dar una perspectiva feminista a la salud de este país", ha finalizado Rosario Luque.