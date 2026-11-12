Frente Amplio presenta en Málaga diez medidas para "cambiar la provincia"

El cabeza de lista del Frente Amplio en Málaga, Rafael Borrego, y la número 2 de la coalición, Eva García Sempere - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Frente Amplio en Málaga, Rafael Borrego, ha presentado junto a la número 2 de la coalición, Eva García Sempere, las diez medidas básicas dentro del programa del Frente Amplio para la provincia de Málaga y ha señalado que "es un paquete de medidas que planteamos de forma resumida en cuatro bloques: vivienda, movilidad, servicios públicos y derechos y cesta de la compra".

En relación con la vivienda, Borrego ha incidido en que es "uno de los mayores problemas, sino el mayor, que tenemos en Málaga, también en todo el país, pero sobre todo en Málaga".

"Hay una falta de acceso y seguimos con los salarios todavía estancados, lo que hace inaccesible tanto el alquiler como la compra. Sobre vivienda lo que proponemos son medidas ambiciosas, como construir un parque público de vivienda pero que no sea una cuestión residual. Por eso defendemos dedicar a esto el 1,2% del PIB, unos 28.000 millones de euros, para que haya un parque público de vivienda que asegure que haya viviendas asequibles y que la gente no viva ahogada", ha señalado.

También ha defendido "revertir la turificación excesiva, porque no puede ser que de repente tengamos nada más que viviendas turísticas, viviendas de uso turístico, por todas las ciudades, sobre todo en la costa. Hablamos de que según el INE son más de 45.000 viviendas turísticas. Esto no puede ser mientras la gente se está teniendo que ir de su barrio y de su ciudad, algo en lo que me incluyo, ya que como joven malagueño, también me veo afectado".

"Por supuesto, -- ha continuado-- también hay que revertir la concentración de la propiedad inmobiliaria, esta concentración de vivienda y de patrimonio inmobiliario que cada vez está en menos manos".

Borrego ha señalado que "estamos viendo que hay cada vez más grandes tenedores, más propiedad concentrada en menos manos. Esto no es simplemente que concentren la propiedad, esto es que se la ponen en alquiler, nos ahogan a los jóvenes, nos ahogan a la clase trabaja y hacen que con ese dinero que están acumulando, lo multiplican y lo multiplican para seguir acumulando propiedades. Hay que revertir esto y hay que poner un límite a través de medidas fiscales y a través de, directamente, la expropiación", ha subrayado.

Así, Borrego también ha declarado que con esas medidas "vamos poder, de entrada, generar un parque público de vivienda de más de 15.000 viviendas, lo que va a desahogar la situación de la vivienda en Málaga".

MOVILIDAD

Por otra parte, en cuanto a movilidad, Borrego ha incidido "en la necesidad de construir el tren litoral, de ampliarlo. Es una medida que llevamos mucho tiempo pidiéndola, pero hay que empujar, de una vez por todas, para que se haga y se pueda conectar desde Estepona hasta Nerja, con la intención más amplia de construir todo un tren litoral y que pueda también descongestionar las carreteras cuyos accesos están insoportables".

"Y no solamente está la cuestión del tren de cercanías, por supuesto, ponemos como prioridad, también la ampliación del metro de Málaga, para aliviar un poco las carreteras y que la gente no tenga que perder la vida en un atasco, y también, por supuesto, incidir en los buses interurbanos, reforzar que el transporte público sea una apuesta de verdad, una apuesta segura, una apuesta contundente y que sea una opción real para la gente para ir al trabajo, y para desplazarse en su tiempo libre sin tener que perder la vida en un atasco", ha concluido.

Por su parte, García Sempere ha manifestado que son "diez medidas que son comunes a otros territorios pero que en Málaga son más que necesarias para garantizar el cierre de la brecha de desigualdad que sufre nuestra provincia desde hace demasiadas décadas".

García Sempere ha destacado el bloque de medidas para garantizar los derechos y los servicios públicos a la población malagueña "que recoge gran parte de lo que hemos venido demandando, junto con la sociedad civil y colectivos, en estos últimos meses, también en las calles, como una sanidad que realmente atienda a la población malagueña, una sanidad que sea suficiente y que, desde luego, tenga una mirada muy clara en atención primaria, que es uno de los grandes atascos que tenemos dentro de nuestra sanidad, pero que amplíe la cartera de derechos sanitarios, incluyendo, entre otros, la podología".

De igual modo, ha incidido en "una educación suficiente que baje la ratio y que atienda a la diversidad, que atienda al alumnado con necesidades especiales y que, en general, cuide al profesorado clínico que tiene que atender a nuestros niños y niñas y garantizarles la formación necesaria".

"Y cómo no, la dependencia, que es uno de los grandes elementos que ha estado sobre la mesa por su insuficiente financiación y cobertura. Una dependencia que tiene que estar suficientemente dotada y que no sirva para inflar la cartera de beneficios de algunas empresas privadas", ha dicho.

A su juicio, "estos tres elementos son fundamentales y con una gran mirada territorial. La sanidad, la educación, la dependencia, tienen que llegar también al mundo rural de nuestra provincia, ya que son zonas muy amplias que están infradotadas y que desde el Frente Amplio entendemos que tienen que ponerse a la mayor brevedad".

Por otro lado, García Sempere ha subrayado que otro de los elementos "dentro de la garantía de derechos y de servicios públicos es garantizar que las pensiones y los salarios son suficientes para cometer los grandes retos que cada mes tienen las familias trabajadoras de Málaga, como son la vivienda y la cesta de la compra".

"Hay que se seguir revalorizando las pensiones, garantizarlas desde lo público, que sean suficientes y cerrar la brecha de género es fundamental. Por otro lado, hay que seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional que hasta la llegada de este Gobierno y, sobre todo, la ministra de Trabajo había estado sin actualizar", ha abundado.

Asimismo, ha citado "un tercer elemento fundamental para nosotras, la cesta de la compra, la alimentación y la energía". "Tenemos que garantizar, conseguir y alcanzar, y sabemos cómo hacerlo y tenemos las medidas en este programa, para que llenar la cesta de la compra, igual que pagar el alquiler o la hipoteca, no sea un drama habitual en las familias", ha sostenido.

García Sempere ha defendido que hay que "topar los precios de la cesta básica, seguir profundizando en topar y tener elementos que permitan controlar los precios de la energía y que las familias puedan, independientemente de su situación, con mayor o menor vulnerabilidad, tener suficiente energía para garantizar el confort en las viviendas".

"Estos son elementos que entendemos que son fundamentales para cualquier familia de cualquier punto de nuestra provincia y va a ser el compromiso que tenemos de cara a estas elecciones que arrancan en breve", ha concluido.