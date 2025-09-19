Frustrado en Málaga un "tour de robos" en viviendas que planificaba una célula criminal albanesa

La Policía Nacional ha frustrado en Málaga un "tour de robos" en viviendas que de modo inminente pretendía llevar a cabo una célula criminal de origen albanés. En una céntrica pensión de la capital malagueña, dos jóvenes de 21 y 23 años han sido detenidos - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha frustrado en Málaga un "tour de robos" en viviendas que de modo inminente pretendía llevar a cabo una célula criminal de origen albanés. Dos jóvenes de 21 y 23 años han sido detenidos en una céntrica pensión de la capital malagueña cuando planificaban otra incursión delictiva en barrios residenciales, tratándose de una misma célula de carácter itinerante que supuestamente había operado el pasado agosto en la ciudad consumando once robos con fuerza en viviendas habitadas.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que también detallan que los dos investigados han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

Agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga seguían de cerca a los sospechosos desde que a mediados de agosto ejecutaran varios robos en chalés situados en urbanizaciones de El Candado, Guadalmar y Churriana, en la capital de la Costa del Sol. Todos los hechos delictivos reunían características similares. Así, con las primeras diligencias de investigación, comenzaba la operación "Kapak".

Los asaltantes de casas actuaban siempre a altas horas de la madrugada, sin importarles que los moradores durmiesen en el interior. Utilizaban el escalo para sortear los muros perimetrales de los chalés y forzaban ventanas o puertas con alguna herramienta a modo de palanca. Asimismo, ocultaban sus rostros con pasamontañas.

SIGILOSOS EN EL REGISTRO

Una vez dentro de la vivienda, y según el relato policial, los intrusos registraban sigilosamente las estancias en busca de objetos de valor, con predilección por joyas y dinero. No consta en ninguno de los hechos que hubiese enfrentamiento con las víctimas, las cuales no se percataban del robo hasta que se despertaban y observaban la casa revuelta.

Las averiguaciones de los agentes les llevaron a identificar a los sospechosos, dos jóvenes de origen albanés quienes, tras cometer los robos en Málaga, se habían desplazado a la costa de Levante.

A la espera de dejar "enfriar" la costa malagueña para una nueva gira de robos en la provincia, los asaltantes fueron localizados por los investigadores el pasado 8 de septiembre en una céntrica pensión de la capital malagueña. Todo hace indicar, según la investigación, que ultimaban los detalles para un "nuevo tour delictivo".

La Policía Nacional ha frustrado así una nueva espiral delictiva que planificaban los sospechosos, detenidos por su presunta responsabilidad en once robos con fuerza en casa habitada.

Tras un registro en la habitación en la que se hospedaban, se incautaron diversos efectos sustraídos, incluidos teléfonos móviles, indumentaria utilizada para perpetrar los robos, así como dinero en efectivo. Cabe destacar que parte de los recuperados ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.