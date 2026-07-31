Fuengirola implementa un sistema de control de las paradas del autobús urbano para evitar estacionamientos indebidos

Una de las paradas del autobús urbano de Fuengirola que cuenta con el nuevo sistemade control de paradas - AYTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha implementado un sistema de control de las paradas del autobús urbano para evitar estacionamientos indebidos, una mala conducta que impide que estos utilitarios públicos puedan realizar la descarga de viajeros de forma debida, provocando, además, problemas en la circulación del tráfico y retrasos en el propio servicio.

La edil de Movilidad, Isabel González, ha detallado que "una de las quejas habituales de los usuarios del transporte público, así como de los propios conductores, es la presencia de coches que aparcan momentáneamente en las paradas de autobús. Y tienen razón".

"Este hecho incívico impide que el autocar pueda parar cerca de la acera y que los viajeros, especialmente las personas mayores con dificultades motoras y las personas con movilidad reducida, especialmente, puedan subir o bajar del mismo con garantías", ha agregado.

Además, ha señalado que "al no poder dejar libre la calzada, los coches que vienen detrás tienen que esperar a que termine de descargar y cargar viajeros, provocando atascos. Con este sistema queremos acabar con esta situación".

De esta manera, el Consistorio ha comenzado a instalar este sistema, que consiste en un circuito de videocámaras conectado a la Policía Local. El dispositivo identifica vehículos --nunca personas-- no autorizados, así como sus matrículas y las comunica en tiempo real a los agentes. Así, los funcionarios del orden pueden instruir la correspondiente sanción por parada o estacionamiento indebido.

Al respecto, González ha añadido que "lo ideal sería no haber recurrido a este sistema" y que multar "siempre ha sido la última opción" para el Ayuntamiento. Sin embargo, la creciente demanda de los usuarios y trabajadores del servicio ha hecho necesario poner en marcha medidas disuasorias como esta.

Por último, han recordado que solo el pasado año 2025, según los datos de la Policía Local, se instruyeron un total de 160 sanciones a titulares de coches no autorizados por estacionar en alguna de las decenas de paradas de autobús del municipio. La sanción por esta conducta asciende a 200 euros.