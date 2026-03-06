La Fundación CITAC recibe la recaudación de la gala solidaria celebrada en diciembre en la Diputación de Málaga

La Fundación CITAC, Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, ha recogido este viernes el cheque solidario de la recaudación de la zambombá 'La flor de Málaga', un espectáculo navideño protagonizado por la artista malagueña Encarni Navarro - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CITAC, Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, ha recogido este viernes el cheque solidario de la recaudación de la zambombá 'La flor de Málaga', un espectáculo navideño protagonizado por la artista malagueña Encarni Navarro que se celebró el 17 de diciembre en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, el diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, y la propia Encarni Navarro han hecho entrega del cheque a la Fundación CITAC. Al acto han asistido también representantes de las empresas patrocinadoras del evento: Sancho Melero, Aceites Málaga y Supermercados Maskom.

Martín ha destacado la importante labor de CITAC a favor de las personas enfermas de cáncer de la provincia, donde se diagnostican entre diez y once mil casos al año. La fundación, ha recordado, se creó para perseguir el objetivo de la Comisión Europea de que, para el año 2030, el 70% de los pacientes con cáncer se curen.

FUNDACIÓN CITAC

La Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2024 para impulsar la investigación oncológica desde Málaga, con vocación de proyección internacional.

Su misión es promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento en el ámbito del cáncer, con un enfoque que integra la ciencia básica, la clínica y la innovación aplicada.

El objetivo principal de CITAC es acelerar la llegada de los avances médicos a los pacientes, contribuyendo al reto europeo de reducir la mortalidad por cáncer en 2030. Para ello, impulsa proyectos que buscan trasladar con rapidez los resultados científicos a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

Pionera en Andalucía, la Fundación se organiza como una alianza público-privada, un modelo ya consolidado en Europa que permite atraer talento, favorecer la colaboración entre instituciones y asegurar recursos para iniciativas de gran impacto.

El patronato de CITAC está integrado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga, la Fundación General de la Universidad de Málaga, la Fundación Unicaja, Unicaja Banco, la Fundación Kareema, la Fundación SANDO, Famadesa y la Fundación Mecenas Casa Natal Picasso. Gracias a esta sólida base institucional y científica, CITAC trabaja para situar a Málaga en el mapa de la innovación oncológica y ofrecer a los pacientes nuevas oportunidades terapéuticas más eficaces, personalizadas y accesibles.