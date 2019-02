El futuro de Limasa quedará pendiente para la nueva Corporación municipal

Publicado 15/02/2019 12:32:08 CET

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que este viernes, salvo que le pidan unos días para reflexionar y que haya una aceptación" de la propuesta planteada por el Ayuntamiento al comité de Limasa, termina el plazo dado. Por ello, ha reconocido que el futuro de Limasa quedará "ahí pendiente" para la nueva Corporación que salga tras las elecciones municipales y estará abierto tanto a la municipalización como a la privatización.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que este viernes es el último día, "salvo que me pidan algunos más si fuera necesario para la reflexión que llevara a una postura de aceptación" de la propuesta municipal, ya que "el tiempo se acaba". En concreto, se ha referido al "tiempo legal" de las elecciones "que nos impida completar el proceso de municipalización o privatización".

Al respecto, ha agregado que el tiempo para completar la municipalización "es más rápido" que el de la privatización. No obstante, "no da más tiempo si se prolongara ese dado" de final de negociación, que ha durado "de varios meses".

"Ha quedado muy clara nuestra postura tan abierta, generosa de verdad a los intereses de los trabajadores de Limasa pero también atenta a que haya una mejora clara desde el punto de vista de la productividad, de la maquinaria y que, lógicamente, los vecinos de Málaga lo entiendan bien este proceso".

Así, ha incidido en que el futuro de Limasa quedará "ahí pendiente" para la nueva Corporación y "estaré abierto a la dos cuestiones en los términos que hemos establecido y dicho en estas últimas semanas".

Por otro lado, sobre posibles reuniones en las próximas horas con el comité, De la Torre ha señalado que no tiene sentido salvo que digan que es para aceptar. En este punto, ha vuelto a insistir en que el planteamiento hecho por parte del comité "supone, no solamente gastarse íntegramente el ahorro que da la municipalización, también más"; además de que no hay margen para la maquinaria.

Para De la Torre, esa propuesta "es difícil defenderla ante la ciudad y yo he querido y quiero que haya un encuentro, armonía, cohesión y convergencia en objetivos entre los trabajadores de Limasa y los vecinos de Málaga".

"Es importante limpiar bien, y siempre defiendo el trabajo que hace la gran mayoría de los trabajadores, y también mantener limpio", ha afirmado, por lo que "es bueno buscar ese punto de equilibrio".