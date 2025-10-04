Fycma y Área de Sostenibilidad impulsan un proyecto de reverdecimiento de los espacios exteriores del Palacio

Las concejalas de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo, y de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez - AYUNTAMIENTO

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en colaboración con el área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, ha puesto en marcha un proyecto de reverdecimiento de sus zonas exteriores.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan Director vigente del Palacio, forma parte del compromiso de la institución con la sostenibilidad y con la celebración de eventos que generen un legado positivo en la ciudad, han indicado en un comunicado.

La primera fase de este plan contempla la plantación de una veintena de ejemplares, principalmente jacarandas y palmeras, en las áreas de césped más próximas al edificio. Asimismo, se instalarán jardineras con especies variadas en la explanada de acceso al recinto, contribuyendo no solo a su embellecimiento estético de las instalaciones, sino también a la mejora ambiental del entorno.

Han detallado que este proyecto se desarrolla en consonancia con los objetivos estratégicos de Fycma en materia de compensación de la huella de carbono, cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y resiliencia climática.

Así, de este modo, el palacio refuerza su posicionamiento como espacio de referencia en sostenibilidad que combina actividad económica, innovación y respeto al entorno.

La puesta en marcha de los trabajos se ha realizado de manera previa a la celebración de Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, que tuvieron lugar los pasados días 1 y 2 de octubre, dado las sinergias y objetivos que comparten.

Además, durante la celebración del evento, visitaron los trabajos las concejalas de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo, y de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.

Con esta acción, Fycma avanza en su propósito de desarrollar eventos bajo criterios de sostenibilidad, integrando prácticas vinculadas a la economía circular, a la filosofía 'cero residuos', al mínimo impacto medioambiental y a la promoción de un futuro más verde.

En esta línea, han señalado que el Palacio cuenta con dos plantas solares fotovoltaicas con aportación de caudal a la red general, en un caso, y otra conectada a los transformadores de la planta de climatización del recinto para fomentar el autoabastecimiento.