Fycma consolida en noviembre su papel como plataforma para la innovación, el turismo y la empresa

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, acogerá a lo largo de noviembre una intensa programación de eventos que refuerzan su posición como referente nacional en la organización y celebración de foros profesionales y empresariales vinculados a la innovación y el desarrollo económico.

La ciudad se consolida así como punto de encuentro para el conocimiento, el talento y la generación de oportunidades en torno a sectores clave para el desarrollo económico y social, ha indicado Fycma en un comunicado.

El calendario del mes se inaugura mañana con Turitec 2025-XV Congreso Internacional de Turismo y TIC, organizado por la Universidad de Málaga a través del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur), que se celebrará hasta el 7 de noviembre.

Este foro académico y profesional sobre turismo y tecnologías reunirá a investigadores y empresas para analizar los avances y retos de la digitalización en el sector.

A continuación, el día 11 de noviembre, tendrá lugar el Fruitnet Tomato Congress 2025, una cita internacional organizada por Fruitnet Media International que congregará a los principales actores del sector hortofrutícola, con especial foco en la innovación, la sostenibilidad y la evolución del mercado del tomate.

Del 13 al 15 de noviembre, Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, volverá a situar a Málaga en el centro del sector inmobiliario. Líder del ámbito residencial, el salón reunirá a promotoras, entidades financieras, consultoras e inversores, junto a una amplia oferta de vivienda y suelo de carácter nacional e internacional.

Además, su programa profesional propiciará el diálogo en torno a las tendencias y desafíos del mercado, con especial atención a la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada. Simed está organizado por el propio Fycma, del Ayuntamiento de Málaga.

El 20 de noviembre será el turno de Andalucía Management 2025, el mayor encuentro para directivos, empresarios y líderes de opinión de la comunidad andaluza. Bajo un programa de ponencias inspiradoras, se abordarán las claves del liderazgo, la innovación y la sostenibilidad empresarial.

De igual modo, del 26 al 28 de noviembre, 'De Empresario a Inversor', de Level UP, reunirá en las instalaciones de Fycma a empresarios, directivos e inversores que buscan transformar su perfil profesional hacia la generación de "cash-flow" y oportunidades de inversión.

El programa está diseñado para acompañar a los participantes en el camino que va de la gestión empresarial al capital productivo, y ofrecerá conferencias, talleres y networking.

La programación continuará el 27 de noviembre con la gala de entrega de los Premios Iris Games, un evento que reconocerá el talento y la creatividad en la industria del videojuego, y que convertirá a Málaga en punto de encuentro de desarrolladores y amantes del gaming.

La Academia de Televisión, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía coorganizan este certamen que tiene como objetivo reconocer la excelencia, la diversidad y el talento de la producción nacional de videojuegos.

Por último, el día 28, el mes de noviembre cerrará con 'Marko Tour 2025-El Poder de un Chisme', un espectáculo a cargo de este comediante venezolano que combinará humor, música y entretenimiento, consolidando la apuesta de Fycma por ofrecer también experiencias culturales y de ocio.