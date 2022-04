Fycma impulsa su promoción internacional en abril y mayo con la asistencia a eventos sectoriales y más de 70 reuniones

MÁLAGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) impulsará durante abril y mayo su presencia en encuentros sectoriales de carácter internacional con el objetivo de dinamizar las oportunidades de negocio, compartir experiencias y conocer las últimas tenencias en la industria ferial y congresual.

Representantes de Fycma asisten estos días a seis convocatorias en las que tiene programadas más de 70 reuniones de trabajo con organizadores profesionales de eventos, agencias de viaje, intermediarios y equipos de otros recintos feriales y congresuales. Cabe destacar que la asistencia a estos foros supone una oportunidad para establecer alianzas comerciales de cara a captar encuentros itinerantes de máximo interés para la ciudad.

Así, participa esta semana en Gijón en el Iberian Chapter Annual Meeting organizado por International Congress and Convention Association (ICCA). Dicha cita ha permitido a entidades organizadoras de eventos establecer contacto con posibles clientes, así como conocer a responsables de destacados congresos a nivel global que buscan nuevos espacios para sus próximas convocatorias, han informado en un comunicado.

Tras este encuentro, Fycma acude a la UFI European Conference, que se celebra del 4 al 6 de mayo en Poznan (Polonia). Se trata de la principal cita europea del sector de la organización de eventos y atrae a unos 300 líderes de toda la industria.

En este encuentro, los responsables de espacios expositivos de distintas partes del mundo tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y sentar las bases de futuras relaciones comerciales, además de estrechar lazos con otros prescriptores de la industria.

Han recordado que UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) es la asociación global líder de los organizadores de ferias y operadores de centros de exposiciones del mundo.

Del mismo modo, representantes del recinto malagueño participarán entre el 12 y el 14 de mayo en el Sector Venues International Business Workshop de ICCA, celebrado en Ljubjana (Eslovenia). Este taller es una plataforma que permite a las asociaciones y a los proveedores reunirse para interactuar e intercambiar ideas, y prevé la participación de una treintena de profesionales.

También en mayo, concretamente el día 20, tendrá lugar la 15th Round Table de UIA (Union des Associations Internationales) en Bruselas (Bélgica). Este tipo de reuniones "suponen una oportunidad para entrar en contacto con prescriptores y asociaciones internacionales promotoras de encuentros de máximo interés para palacios y recintos como Fycma", han apuntado.

UIA tiene dos propósitos principales, por un lado, proporcionar información adecuada sobre las asociaciones internacionales; y por otro, facilitarles el trabajo mediante oportunidades de captación y creación de redes.

La siguiente cita es MIS 2022 (Meeting & Incentive Summit), organizada por Eventoplus el 26 de mayo en Madrid. Esta conferencia-taller está creada para que los agentes del sector de la organización de eventos puedan conocer de primera mano los destinos, hoteles, espacios, proveedores y novedades del sector en un ambiente dinámico que conecta a todos los participantes con el objetivo de fomentar el negocio.

El último encuentro sectorial del próximo mes al que acudirá Fycma es IMEX Frankfurt 2022, del día 30 de mayo al 2 de junio en dicha ciudad alemana. Este certamen está dirigido a organizadores de eventos, empresas y profesionales del marketing, y su programa incluye conferencias y seminarios que complementan la exhibición.

Tal y como se establece en el Plan Director de Fycma para el periodo 2022-2024, presentado el pasado mes de febrero, estas acciones responden a la estrategia planteada por el Palacio para aumentar la captación de eventos de alta rentabilidad e impacto económico, caso de ferias profesionales itinerantes y congresos de carácter internacional, así como eventos corporativos.