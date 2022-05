Fycma reivindica el valor de la presencialidad en la actividad ferial por el Día Internacional de las Ferias

MÁLAGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se sumará este miércoles 1 de junio a la celebración del Global Exhibitions Day (GED) o Día Internacional de las Ferias, que este año se centra en el valor único de las ferias y eventos presenciales como motores para el crecimiento económico, reconociendo además su capacidad de adaptación a la coyuntura de los últimos años y el regreso paulatino de los indicadores de actividad prepandemia.

Se trata de una iniciativa promovida por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), la mayor organización internacional que aglutina a los agentes implicados en esta industria, y que se celebra cada año a nivel mundial para poner en relevancia el potencial del negocio ferial en el desarrollo económico, la generación de empleo y el avance de los sectores e industrias.

Precisamente, y según datos de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), las cifras de 2021 confirman las previsiones realizadas el año pasado, marcado por una reactivación gradual de la actividad ferial. En base a la auditoría anual que esta organización realiza sobre los datos estadísticos de sus miembros, el número de ferias en 2021 se ha elevado a 273, presentando así "parámetros de signo positivo". A nivel mundial, la asociación indica que, en cálculos proporcionados por Oxford Economics, anualmente se celebran 32.000 ferias que tienen un impacto económico de 299.000 millones de euros y generan 3,4 millones de empleos directos e indirectos.

En este contexto, los operadores feriales apuestan por visibilizar el papel de la industria ferial como motor económico y de empleo de manera transversal en los diferentes sectores productivos. Además, según apuntan desde Fycma en un comunicado, permiten una interacción directa entre oferta y demanda, facilitando los contactos comerciales y la generación de oportunidades de negocio. Junto a ello, son una herramienta fundamental para la internacionalización y una fuente de información y conocimiento imprescindible para recoger las tendencias del mercado y los sectores representados.

En lo que respecta a Fycma, el recinto está inmerso en un ejercicio que contará con destacadas novedades en su calendario. Es el caso de convocatorias como Digital Enterprise Show (DES), el principal foro internacional sobre transformación digital de empresas y administraciones --del 14 al 16 de junio--; Prosodia, el encuentro global de profesionales del audio en español --6 y 7 de octubre--, o Rail Live!, desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, entre otras.

Por otra parte, hasta final de año, está prevista también la celebración de ferias y foros profesionales como CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum --20 y 21 de junio--; Gamepolis, Festival de Videojuegos --del 22 al 24 de julio--; Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y S-Moving, Movilidad Inteligente y Sostenible --21 y 22 de septiembre--; Startup Europe Smart Agrifood Summit --29 y 30 de septiembre--; Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones --desde el 14 hasta el 16 de octubre--; Motor Ocasión --del 28 al 30 de octubre--; Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo --del 10 al 12 de noviembre--, o Stock! Feria Outlet Málaga --del 18 al 20 de noviembre--.

Desde principios de año, Fycma ha acogido la celebración de eventos profesionales de referencia en sus respectivos ámbitos, caso de Transfiere, el principal foro español sobre transferencia de conocimiento y promoción del I+D+i; Salón H&T, una de las plataformas más importantes para los sectores hostelero, hotelero y turístico; Ginebralia, el encuentro de referencia en torno al mundo de la ginebra a nivel nacional, o AOTEC, la Feria Tecnológica de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet.

Además, han tenido lugar otros encuentros para público general vinculados al estilo de vida, consumo y ocio, como Retro Auto & Moto; Freakcon, Festival del Manga, Cómic, Series de TV y Videojuegos de Málaga; Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, o Moma, Salón de la Moto.