La gala inaugural del 29 Festival de Cine de Málaga quiere ser un espacio de paz

Kira Miró durante la gala de inauguración del Festival de Málaga - EUROPA PRESS

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vigesimonovena edición del Festival de Málaga ha sido oficialmente inaugurada en la noche de este viernes, con una gala en el Teatro Cervantes en la que se destacado que este es el festival de la alegría en las pequeñas cosas, y que, sin duda, es el punto de encuentro del cine español y un espacio de paz, por lo que su presentadora, Kira Miró, ha reivindicado el 'No a la guerra'.

Kira Miró ha presentado la gala, pero no sin que antes el actor malagueño Salva Reina, pareja sentimental de la actriz, oficiara su 'bautismo malaguita': "¡Por el poder que me otorga Chiquito de la Calzada, Pepa Flores, Antonio Banderas, Dani Rovira y un montón de malagueños y malagueñas que empezaría y no acabaría; el Cautivo, el Chiquito, la Virgen del Carmen, y el espeto y el campero, yo te nombro malaguita y miembro de la Real Venerable Hermandad de los Malaguitas Adoptivos!".

La actriz canaria, malagueñizada por su pareja, porque "para ser malagueño solo hay que querer", según Reina, está volcada con esta edición del Festival de Málaga. No solo ha ejercido de presentadora, sino que también trae la comedia dramática 'Solos', dirigida por Guillermo Ríos. En este largometraje, que se presenta fuera de concurso, Miró comparte protagonismo con Carlos Santos, Elia Galera y Salva Reina.

Tras el arranque, ha sido el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana el responsable de poner el primer momento musical a la velada. El trío de veinteañeros, más jóvenes que el propio Festival de Málaga, ya en su edición 29, son bien conocidos por mezclar sus raíces con electrónica y rock and roll en unas canciones de tintes autobiográficos que han dado forma a su disco 'Revolá'.

De nuevo, el Festival de Málaga apuesta por el talento joven y debutante, tal y como ha destacado Kira Miró: "Contamos con un 30 por ciento de miradas nuevas". Y además, no ha dejado de indicar que otra vez, este es un certamen con una fuerte presencia femenina.

Durante la ceremonia, Kira Miró ha presentado al jurado de largometrajes de la Sección Oficial, presidido por la cineasta Jaione Camborda e integrado por la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel; el escritor y guionista Santiago Roncagliolo; la actriz Loreto Mauleón; la directora Belén Funes; el actor y director Gastón Pauls, y la escritora Rosa Montero. Jaione Camborda ha pedido "vislumbrar algo de luz en este mundo tan embrutecido".

En la gala, el Festival de Málaga ha vuelto a reivindicar la gran y expansiva programación que ofrece en esta 29 edición, con 263 títulos procedentes de 71 países, entre largometrajes, documentales y cortometrajes. "Un puente entre países hermanos", en palabras de Miró. Entre esas muchas películas está 'Calle Málaga, de Maryam Touzani, con Carmen Maura de protagonista, y que se ha proyectado al término de la gala, y que recuerda los lazos entre Marruecos y España.

Un guiño musical especial lo ha aportado el cuarteto flamenco Las Migas, recientes ganadoras del Grammy Latino al mejor álbum flamenco con 'Flamencas' (2025), su séptimo disco. El grupo ha interpretado una versión personal de 'Mediterráneo', el himno de Joan Manuel Serrat. Este conjunto ha vivido en constante cambio desde sus comienzos en 2004, pero cada nueva transformación las ha consolidado como un referente ineludible.

Loreto Mauleón y Rosa Montero, que forman parte del jurado del Festival de Málaga, han ayudado a Kiro Miró a presentar a "dos mujeronas", en palabras de la escritora. Se refería a Victoria Vera, Biznaga Ciudad del Paraíso, y a Rossy de Palma, Premio Málaga - Diario Sur.

También se premia en el Festival de Málaga a quienes trabajan detrás de las cámaras. De este modo, el Premio Retrospectiva será para el director peruano Francisco Lombardi. El Premio Ricardo Franco - Academia de Cine reconocerá a la directora de producción Manuela Ocón. Y el Premio Málaga Talent recaerá en la directora Alauda Ruiz de Azúa.

Son cuatro las Biznagas de Honor en esta 29 edición del Festival de Málaga, que recaen en los actores Natalia Oreiro y Saturnino García, al tándem formado por los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, así como, a título póstumo, para el director argentino Fabián Bielinsky.

Finalmente, la Película de Oro de esta edición del Festival de Málaga es 'El desencanto', dirigida por Jaime Chávarri, a la que Miró calificó de "obra de arte". Este clásico indiscutible del cine español retrata a la familia Panero con crudeza e ingenio, yendo así más allá de lo que podría ser un largometraje documental y alcanzando por el camino el estatus de mito y leyenda.

Un intenso broche musical es el que ha puesto la cantante catalana Lia Kali a la gala inaugural. La artista barcelonesa cuenta con dos discos, siendo 'Kaeli' el más reciente, y marcados por una voz muy reconocible y la valentía de unir clasicismo, electrónica y folk con pasión y convicción.

"El cine no termina cuando se apagan las luces", ha afirmado Kira Miró en el final de la gala inaugural de la 29 edición del Festival de Málaga, al que le quedan muchos días de cine y de alegría en las pequeñas cosas.