Galmax GT logra el tercer puesto en Campeonato Nacional de STEM Racing y representará a España en el Mundial de Singapur

El equipo malagueño Galmax GT logra el tercer puesto en el Campeonato Nacional de STEM Racing y representará a España en el Mundial de Singapur - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga estará representada en una de las competiciones educativas y tecnológicas más importantes del mundo. El equipo Galmax GT, integrado por estudiantes del IES Rodríguez Delgado de la localidad malagueña de Ronda y patrocinado por la Diputación de Málaga, ha logrado el tercer puesto en el Campeonato de España de STEM Racing celebrado en Madrid, un resultado que le otorga la clasificación para el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Singapur a principios del mes de octubre.

El equipo rondeño culmina así una trayectoria sobresaliente en esta edición de la competición. Tras proclamarse campeón absoluto de Andalucía en la final regional disputada en Jerez de la Frontera, Galmax GT ha conseguido situarse entre los tres mejores equipos del país.

La formación está integrada por los alumnos Ana Canca, Alejandro Jiménez, Luis Arroyo, Antonio Ruiz, Miguel Ulfe y Marcos Martín, dirigidos por la profesora Larissa Llopis. Durante los últimos meses han desarrollado un intenso trabajo de diseño, ingeniería, comunicación y gestión empresarial para crear su propia escudería de Fórmula 1 en miniatura y competir al máximo nivel frente a equipos de toda España.

El diputado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, ha acompañado al equipo durante el campeonato nacional celebrado en Madrid y ha querido felicitar personalmente a sus integrantes. "Es un gran éxito lo que están consiguiendo estos chicos con su trabajo, su esfuerzo y sus conocimientos" ha manifestado.

"Son una magnífica representación de la valía de los estudiantes malagueños. Aquí hay talento y estamos convencidos de que volverán a dejar el nombre de Málaga y de España en lo más alto", ha señalado Santaolalla.

El campeonato mundial reunirá a principios de octubre en Singapur a los mejores equipos de STEM Racing del planeta y se celebrará coincidiendo con la semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, uno de los eventos automovilísticos más importantes del calendario internacional.

Con esta clasificación, el equipo malagueño afronta ahora el reto de preparar su participación mundialista y recabar los apoyos necesarios para afrontar los costes derivados de representar a España en una competición de esta dimensión internacional.

STEM RACING

El STEM Racing reta a los estudiantes a crear y gestionar una escudería de Fórmula 1 en miniatura, desarrollando todo el proyecto desde cero. Los participantes diseñan y fabrican su propio monoplaza, buscan patrocinadores, gestionan la comunicación y presentan su trabajo ante un jurado.

Además, ponen a prueba el rendimiento de su vehículo en carreras sobre una pista de 25 metros, donde se valora tanto la velocidad de reacción en la salida como el tiempo empleado en completar el recorrido.