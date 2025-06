Garamendi rechaza y condena la corrupción y advierte de que "el que corrompe es el que tiene el poder"

"Lo que no se puede admitir bajo ningún concepto es que siempre buscamos a la empresa como el gran culpable de absolutamente todo"

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a rechazar y condenar "absolutamente lo que se está viviendo" en relación con la corrupción y ha advertido de que "el que corrompe es el que tiene el poder".

Así lo ha señalado Garamendi, que ha participado en un foro organizado por diario 'Sur' en Málaga, tras ser cuestionado por la última intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la situación actual.

Garamendi, que también ha hablado de las "complicaciones" que hay a nivel geopolítico a nivel mundial, ha dicho en relación con lo que está pasando en España que es "un tema muy preocupante". "No creo que a nadie se le escape que esto, sinceramente, es lamentable lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo".

En concreto, ha hablado del ámbito del plano económico y "ver cómo desde gente que está con espacios de poder, los gestiona, en vez de para el bien público, para su bien personal y privado, y ahí están todas las grabaciones que estamos oyendo, gente con responsabilidad pública y política, de un ministerio muy importante".

Asimismo, ha incidido en otro punto "brutal, sobre todo cuando oyes de gente que tiene responsabilidad social, es decir, incluso desde el punto de vista personal, como cuando se va a las manifestaciones del 11M y se habla de la igualdad... ¿cómo se trata como a ganado a las mujeres?", ha señalado, y ha añadido que "ya solo eso sería brutal". "Lo primero que hay que poner es a las personas por encima de las cosas", ha dicho.

Por tanto, ha vuelto a decir que "rechazamos y condenamos absolutamente lo que se está viviendo" y "no solo eso, sino que estamos diciendo que hace daño a España, que hace daño al sistema, y que, además, da una imagen de España hacia el mundo mala", lo que redunda en los inversores.

En este punto, además, ha agregado que se pretende ahora "hablar de los corruptores", aludiendo a que "resulta que ayer la vicepresidenta del Gobierno dice que los corruptores son las empresas" y ha dejado claro que "no lo admito": "El que corrompe es el que tiene el poder", ha apostillado.

En este sentido, ha agregado que "no es tengo dinero y te corrompo, sino es, si no me das dinero, no te doy..., es el que tiene el poder el que realmente tiene la capacidad de corromper".

"Lo que no se puede admitir bajo ningún concepto es que siempre buscamos a la empresa como el gran culpable de absolutamente todo lo que pasa", ha agregado, lamentado que "cada vez que hay un problema, me escabullo por ahí y le culpo a las empresas en genérico y entonces ahora nos llaman corruptores".

"No lo puedo admitir y me niego a este planteamiento", ha vuelto a defender, al tiempo que ha precisado que "no significa que el que la haga, la paga, eso lo tengo muy claro. Pero el sistema empresarial no es corruptor, que es lo que se está trasladando a la sociedad", ha indicado.

PAPEL DE LAS EMPRESAS

Cuestionado, en concreto, sobre el papel de las empresas en este contexto, ha aludido que "si me sacas tres, cuatro empresas y hay dos millones de empresas, no sé de qué estamos hablando... Lo otro es un partido, un gobierno, es lo que es, es un sistema que está ahí". Así, ha dicho que "en este caso la compañía tendrá que tomar las medidas oportunas, ha despedido al que tenga que despedir, si hay responsabilidades tendrá las que tenga que haber y está la justicia".

Al respecto, ha incidido en el sistema legislativo, el ejecutivo, el judicial, "que todos hemos estudiado que están separados". De igual modo, ha abogado por "fortalecer el Estado, y hay medios y sistemas para hacerlo, y lo que no hay que hacer es inventarse medios para debilitarlo".

Durante su intervención ha reclamado "sentido de Estado": "Nos guste o no nos guste, hay gente que tiene más sentido de Estado en este país, y hay gente que tiene menos sentido de Estado, y cada uno se va con el que considera mejor, es decir, es legal", ha agregado y ha incidido en que cree que se está en un momento donde "sería necesario grandes acuerdos". "Hay muchas formas de arreglar esto, pero desde luego encasillarse no creo que sea la mejor", ha sostenido.

También, y tras ser cuestionado por otro lado, ha hablado de diálogo social y que "en tiempo complicados" se han llegado a acuerdos y también de la situación del empresario con el Gobierno.

"ÚLTIMAMENTE SE UTILIZA EL TEMA LABORAL PARA HACER POLÍTICA"

"Es verdad que últimamente se utiliza el tema laboral para hacer política", ha señalado Garamendi, quien ha agregado que "resulta que somos los malos malísimos y la vicepresidenta tiene que hacer cosas, yo creo que, muchas veces, para ver cómo saca adelante sus proyectos, que muchas veces tienen poco que ver con lo que estamos hablando".

Así, ha hecho un simíl y ha aludido al debate de la reducción de la jornada laboral donde "realmente es como si te llaman a jugar un partido de fútbol, llegas y te encuentras con que la portería del enfrente es pequeñita, la tuya es enorme, en el frente es penalti todo el campo, en la tuya no, y el árbitro encima va vestido del equipo contrario... y dicen, vas a ir, te lo vas a ver muy bien y vas a perder 5-0, que es lo que nos dijeron la última vez".

"No digo que no sea legítimo que un acuerdo de gobierno firme un papel, pero yo tengo todo el derecho, en nombre de las empresas españolas, a decir que consideramos que ese papel es totalmente perjudicial para la economía española", ha advertido.

Así, ha insistido en que "que no estamos diciendo que no se rebajen las horas, pero estamos diciendo que se rebajen en el sitio donde hay que rebajarlas, que es en las mesas de negociación colectiva", ha abundado.

En este punto, ha aludido también al absentismo en el trabajo: "Creo que ese es el tema que hay que hablar" y ha insistido en "sentarnos a hablar de ello".

EMPLEOS

Por otro lado, Garamendi ha señalado que "el mundo del empleo cambia, como ha cambiado siempre, y va a cambiar, va a haber una tendencia inmensa a nuevos empleos" y ha incidido en la "aptitud" y "la actitud". Además, ha dicho que "si no hay flexibilidad, no hay productividad, no hay competitividad".

Otro de los aspectos que han sido tratados en el coloquio ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional y cómo ha afectado a las empresas, así el turismo y la importancia de la industria.

Por otro lado, tras ser cuestionado ha hablado de los aranceles de Trump y ha dicho que "vivimos un momento delicado, complicado, cuando el presidente de Estados Unidos decide hacer un cambio radical de lo que pasa en el mundo" y ha incidido, por otro lado, en que "es en Europa donde hay que trabajarlo".

TRABAJADORES

Sobre cómo se debe gestionar la llegada de inmigrantes para el mercado laboral, Garamendi ha señalado que "España tiene un problema demográfico importante y, por tanto, yo creo que es bueno ser un país de acogida".

"Pensamos que hay que hacer esa acogida de una forma ordenada y de una forma inteligente", por lo que "la gente que venga, tristemente, pues tendrán empleos que están, vamos a decirlo, en la parte de abajo de la tabla, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que preparar a los hijos de esa gente o a la gente más joven para que sean los ingenieros dentro de veinte años". "Acojamos gente de verdad, no montemos guetos", ha abundado.

Por último, Garamendi ha valorado que "en España hay muchísimo talento y merece la pena estar aquí". "Creo que tenemos que ser optimistas", pero "tocan momentos más complicados; muchas veces en la vida hay ciclos, que hay que ir pasando y pasarán", ha concluido.