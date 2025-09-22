El Gobierno avala 36 grados y másteres para las universidades privadas Alfonso X y Europea de Andalucía en Málaga

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de verificación y acreditación de planes de estudio del Consejo de Universidades --órgano que preside el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-- autorizó el pasado 9 de septiembre 36 grados y másteres para las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Europea de Andalucía, ambas con sede en Málaga, en la misma reunión en la que decidió "por unanimidad" aceptar las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) en relación a la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén con relación a la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica.

Como consecuencia de esta decisión "excepcional e inédita", quedó autorizada la verificación de estos dos grados por parte de la permanente del Consejo de Universidades --conformada por una representación de rectores de las universidades españolas y un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-- y también los citados grados y másteres en la privada Alfonso X El Sabio y Universidad Europea de Andalucía, según la información oficial consultada por Europa Press.

El departamento de José Carlos Gómez Villamandos ha aclarado que tras este paso se limitará a "cumplir con la normativa. Una vez que el Consejo de Universidades verifica los títulos, se autoriza su inicio". Previamente, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) había dado su visto bueno a dicha oferta de la privada en la comunidad autónoma.

En el caso de la Alfonso X El Sabio, la oferta que ha obtenido informe favorable incluye los grados de Diseño en videojuegos; Odontología; Farmacia; Enfermería; Ciencias de la Actividad Física; Nutrición humana y dietética; Fisioterapia; Biomedicina; Analítica de Negocios y en Computación e Inteligencia Artificial. En lo concerniente a los másteres, tienen informe favorable el de Ortodoncia; Fesioterapia deportiva; Urgencias y Emergencia para profesionales de Enfermería; Gestión sanitaria; Gestión de la Cultura; en Ciberseguridad y en Analítica de Negocios.

Para la Universidad Europea de Andalucía, los grados con visto bueno son Biomedicina; Psicología; Ciencias de la Actividad física y del deporte; Odontología; Fisioterapia; Maestro de Primaria; en Administración y dirección de empresas, Marketing; Maestro en Infantil e Ingeniería informática. En los másteres, se incluyen el de Terapia manual ortopédica; Fisioterapia neurológica; Psicología sanitaria; Trastornos del comportamiento alimentario; en Entrenamiento y alimentación deportiva; en Marketing; Negocios internacionales; en Análisis de grandes cantidades de datos y en Analítica de negocios.

"Avalados por el Consejo de Universidades los grados y posgrados comenzarán en nuestro nuevo campus con una clara orientación práctica y con convenios de colaboración con empresas e instituciones de referencia en la ciudad. Con un modelo académico innovador, centrado en la empleabilidad y la formación experiencial, la Universidad Alfonso X el Sabio refuerza su compromiso con Málaga, preparando a los profesionales que darán respuesta a los retos del presente y del futuro", defiende la Alfonso X El Sabio en sus redes sociales consultadas por Europa Press.

En el caso de las autorizaciones del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada y del grado en Ingeniería Biomédica para Granada y Jaén, la comisión permanente del Consejo de Universidades ha conminado, "teniendo en consideración las fechas en las que se ha tomado esta decisión y la coincidencia con el inicio de la actividad académica en los centros universitarios con el estudiantado matriculado", a "consensuar la temporalidad" de inicio de actividad de estos grados para "garantizar la calidad de la formación y los derechos del estudiantado".