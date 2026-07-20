El Gobierno central financia el arreglo de 23 carreteras de la provincia de Málaga tras el tren de borrascas

Archivo - Málaga.-Gobierno resuelve 88,4 millones para la reconstrucción de los daños por borrascas en 45 municipios y Diputación - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha financiado el arreglo de 23 carreteras de la Diputación Provincial de Málaga a través del plan de reconstrucción tras las borrascas del pasado invierno por un importe que asciende a 7,81 millones de euros, según afirman desde la subdelegación del Gobierno.

Las carreteras de Málaga en las que realizan un total de 24 actuaciones de reconstrucción financiadas por el Gobierno de España son: MA-3300 PK 2+900 (De Alhaurín de la Torre a Alhaurín el Grande) MA-3300 PK 11+000 (De Alhaurín de la Torre a Alhaurín el Grande) MA-3112 PPKK 0+200, 0+800 Y 1+850 (De MA-3109 a MA-3116) MA-7302 PK 0+000 A 3+400 (De Alpandeire a Faraján) MA-8306 PK 0+000 A 1+700 (De A-369 A Benalauría).

MA-8303 PK 0+000 A 2+800 (De A-369 a Benarrabá) MA-6401 PK 2+000 A 5+900 (De A-367 a Cañete La Real) MA-6402 PK 0+400 A 0+580 (De Cañete La Real por la Atalaya a límite provincial) MA-8300 PK 0+000 A 13+200 (De A-7 a Casares) MA-3400 PK 2+400 (De acceso a Gibralgalia) MA-3102 PK 0+500 (De A-356 a Colmenar) MA-3104 PPKK 0+500 Y 1+700 (De MA 3111 a La Breña) MA-3111 PK 13+950 (De Olías a MA 3115).

MA-3109 PK 1+000 (De El Borge a Almáchar) MA-8401 PK 0+000 A 15+800 (De Benaoján a Cortes de la Frontera) MA-8307 PK 0+000 A 7+000 (De A-369 a MA-8401) MA-8301 PK 0+000 A 32+200 (De Estepona a Jubrique) MA-3114 PK 2+000 (De Moclinejo a Almáchar) MA-3117 PK 1+700 (De MA-3119 a VALDÉS) MA-7402 PK 0+000 A 11+800 (De A-374 a Acinipo) MA-8405 PK 0+000 A 7+100 (De MA 7402 a Cortijo de los Villalones) MA-8406 PK 0+000 A 4+700 (De MA 7402 a Venta de la Leche) MA-4108 PK 2+500 (De Salares a Árchez) MA-4110 PPKK 0+300 Y 0+500 (De Corumbela a Daimalos).

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado "la celeridad con la que ha actuado el Ejecutivo nacional y el trabajo realizado para solucionar los problemas derivados de las borrascas padecidas y reparar y reconstruir las carreteras y las vías dañadas".

Salas ha recordado que "tras registrarse dichas borrascas, el presidente de la Diputación de Málaga se dedicó a difundir el bulo de que el Gobierno se olvidaba de las diputaciones provinciales, por lo que le invito a rectificar y a agradecer al Gobierno de España su iniciativa que supone financiar íntegramente estas obras de reparación de infraestructuras sin que la Diputación tenga que soportar coste alguno".

El subdelegado del Gobierno ha destacado que "mientras algunos se dedicaban a difundir bulos, el Gobierno de España se ha dedicado a dar soluciones a la ciudadanía y a sus necesidades con un paquete de medidas sin precedentes que cubre todas las necesidades tanto de las administraciones locales, como de las empresas y autónomos, agricultores y ganaderos, y la ciudadanía en general".

Entre las partidas presupuestarias destinadas a cada vía destaca la inversión de 1.600.000 euros para la carretera MA-8401 PK 0+000 a 15+800 (de Benaoján a Cortes de la Frontera), así como las cantidades destinadas a la carretera provincial MA-8306 PK 0+000 A 1+700 (de A-369 a Benalauría), 800.000 euros, y la MA-8405 PK 0+000 A 7+100 (de MA 7402 a Cortijo de los Villalones), cuya inversión asciende a 700.000 euros.

La financiación de otras tres carreteras también alcanza una cantidad superior a 1,8 millones de euros en total. Se trata de la carretera provincial MA-7402 PK 0+000 A 11+800 (de A-374 a Acinipo), cuyas obras suponen un total de 622.000 euros; y otras dos vías con una inversión de 600.000 euros cada una: la carretera provincial MA-83-01 PK 0+000 A 32+200 (de Estepona a Jubrique) y la carretera MA-8406 PK 0+000 A 4+700 (de MA 7402 a Venta de la Leche).

El resto de actuaciones en las distintas vías de titularidad provincial cuenta con inversiones que van desde los 13.000 hasta los 500.000 euros.

ACTUACIONES FINANCIADAS

Salas ha recordado que "el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, adoptó medidas urgentes en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura".

De esa cantidad, "una parte importante está destinada a los ayuntamientos, concretamente 2.000 millones de euros, para el arreglo de las instalaciones municipales y para la construcción de infraestructuras que prevengan inundaciones y avenidas", cifra en la que se engloban, ha explicado Salas.