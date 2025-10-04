El Gobierno continúa recabando datos sobre el crimen de Marbella (Málaga) como posible caso de violencia de género

Archivo - El delegado del gobierno, Pedro Fernández, atiende a los medios tras la activación del Plan Aldea. A 5 de junio de 2025 en El Rocío, Huelva, (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado este sábado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género continúa recabando datos ante la posible confirmación de un nuevo caso de violencia de género tras la muerte de una mujer de 83 años ocurrido en Marbella (Málaga) y que se sigue a la espera de que el detenido como presunto autor del crimen pase a disposición judicial en los próximos días.

En declaraciones a los medios, Fernández ha confirmado que la Delegación del Gobierno aún está a la espera de que se recaben todos los datos por parte de la Policía Nacional y de que haya confirmación oficial por parte del este caso como un nuevo crimen machista en Andalucía que, según ha indicado el delegado, "serían ya diez mujeres las asesinadas por violencia de género en la comunidad andaluza".

Asimismo, ha apuntado que el hombre detenido de 84 años pasaría a disposición judicial entre este próximo domingo y lunes. El implicado fue detenido este pasado viernes por la Policía Nacional en la ciudad malagueña de Marbella después de que se haya encontrado el cuerpo sin vida de su esposa, también octogenaria.

En este sentido han informado fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, que han señalado que el cadáver de la mujer, de 83 años, fue encontrado en torno a las 11,00 horas de este viernes en la referida localidad. La Policía Nacional ha detenido al varón y está investigando las circunstancias en torno al suceso. Las mismas fuentes han señalado que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha informado de que ya está recabando la información relativa al asesinato de esta mujer de 83 años por presunta violencia de género para trasladarlos a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.