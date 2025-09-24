El Gobierno destaca la eficacia policial y la colaboración para esclarecer el asesinato en Fuengirola (Málaga) en 2024

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la colaboración internacional y "el buen trabajo" desarrollado por la Policía Nacional para esclarecer el asesinato de un joven holandés cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024, cuya investigación ha llevado a la detención en varios países de seis personas, entre ellas un menor en ese momento, como presunto autor material y que fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen.

En declaraciones a los periodistas en San Fernando (Cádiz), Fernández ha asegurado que el cierre policial de este caso "significa que hay una eficacia muy importante policial, que se esclarecen finalmente todo este tipo de hechos delictivos".

"Eso nos garantiza que estamos seguros en un ambiente que evidentemente a veces puede resultar como poco seguro, porque se pone de manifiesto lo que significa la criminalidad, pero no la eficacia policial que nos coloca por debajo de la media nacional el índice de criminalidad, también en Málaga", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que el que haya un menor implicado "preocupa porque evidentemente no es el primer caso en el que hay un menor de edad implicado en actos de esta naturaleza". Al respecto, ha precisado que "no es la primera vez que se ha identificado que hay menores que se han desplazado desde fuera para intentar llevar a cabo alguna acción que afortunadamente gracias al trabajo policial se ha podido abortar".