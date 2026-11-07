Gobierno destina más de 42,3 millones a rehabilitación energética de edificios residenciales en 36 municipios de Málaga

Obras de aislamiento término en un edificio en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destinado 42,3 millones de euros a actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales en la provincia de Málaga, con un total de 3.598 viviendas beneficiadas en 36 municipios, según los datos del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Estas ayudas, impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se enmarcan en el programa de rehabilitación a nivel de edificio, destinado a mejorar la eficiencia energética del parque residencial y favorecer la modernización de inmuebles mediante intervenciones que contribuyan a reducir el consumo energético y mejorar las condiciones de habitabilidad.

La distribución territorial de las actuaciones permite que los recursos lleguen tanto a los principales núcleos urbanos y municipios costeros como a localidades del interior de la provincia, contribuyendo a la rehabilitación del parque residencial malagueño.

MÁLAGA CAPITAL CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS

La ciudad de Málaga encabeza la relación provincial, con 1.237 viviendas beneficiadas, seguida por Benalmádena, con 509 viviendas; Torremolinos, con 465 viviendas; Fuengirola, con 361 viviendas; y Estepona, con 256 viviendas.

También destacan Marbella, con 196 viviendas; Mijas, con 188; Alhaurín de la Torre, con 100; Rincón de la Victoria, con 81; y Vélez-Málaga, con 56.

En conjunto, los cinco municipios con mayor número de viviendas beneficiadas --Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola y Estepona-- concentran 2.828 viviendas, cerca del 79% del total provincial, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana facilitados a Europa Press.

Junto a estos municipios han sido beneficiadas viviendas de las localidades de Nerja, Cártama, Coín, Alhaurín el Grande, Pizarra, Benahavís, Manilva, Casares, Algarrobo, Torrox, Viñuela, Álora, Antequera, Benamocarra, Almogía, El Borge, El Burgo, Cútar, Istán, Macharaviaya, Monda, Ojén, Periana, Sayalonga, Tolox y Villanueva del Rosario.

La distribución refleja el peso de los principales núcleos urbanos y residenciales de la provincia, sin dejar de lado otros municipios que también registran actuaciones de rehabilitación.

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AHORRO ENERGÉTICO

El programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de edificio del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana canalizado a través de las comunidades autónomas permite financiar intervenciones orientadas a mejorar el comportamiento energético de los inmuebles y reducir su consumo.

Entre las actuaciones recogidas figuran la mejora de la envolvente térmica, mediante intervenciones en fachadas, cubiertas y huecos, como ventanas; la modernización de instalaciones, con mejoras en los sistemas de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria; y la incorporación de energías renovables, incluidas instalaciones de autoconsumo.

También la mejora de la conservación y la accesibilidad, mediante actuaciones complementarias que pueden incluir ascensores y otras intervenciones en los edificios; y la retirada de amianto, cuando forma parte de las actuaciones contempladas en los proyectos de rehabilitación.

La combinación de estas intervenciones permite mejorar el aislamiento de los edificios, reducir las pérdidas energéticas y favorecer un mayor confort térmico en las viviendas, con el consiguiente potencial de ahorro en las facturas energéticas.

Las ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU, que impulsa la rehabilitación energética de edificios y viviendas como una de las líneas de actuación para avanzar hacia un modelo residencial más sostenible.

El programa estatal de rehabilitación a nivel de edificio establece diferentes porcentajes y límites de subvención en función del ahorro energético conseguido y de las características de la actuación. Con carácter general, contempla tres niveles de ayuda: el 40%, el 65% y el 80% del coste subvencionable, con límites por vivienda de 6.300, 11.600 y 18.800 euros, respectivamente, conforme a los requisitos de la convocatoria.

Entre sus objetivos se encuentran reducir el consumo de energía primaria no renovable, mejorar la eficiencia energética de los edificios residenciales y favorecer la conservación y modernización del parque inmobiliario.

Por último, han valorado que el alcance de las actuaciones en Málaga "pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas, las comunidades de propietarios y los agentes del sector de la rehabilitación para mejorar la calidad y la sostenibilidad de las viviendas".