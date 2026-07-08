El Gobierno, empresarios de Málaga y asociaciones abordan la movilidad en la zona de la Axarquía

El Gobierno, empresarios de Málaga y organizaciones empresariales de la Axarquía en una reunión - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), asociaciones de empresarios y comerciantes de Nerja (AEN), Rincón de la Victoria (Acerv), Torre del Mar (ACET) y Vélez-Málaga (ACEV) han mantenido este miércoles una reunión en la que han abordado la movilidad en la zona oriental de la provincia de Málaga.

En la misma, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, ha informado de que el Ejecutivo "va a impulsar diversos proyectos para que se recojan en los Presupuestos Generales del Estado dentro de un plan progreso de la provincia como es el Plan Málaga" y ha pedido al resto de partidos políticos que "se sumen a la aprobación de estos Presupuestos".

Además, ha pedido al resto de administraciones y a la Junta de Andalucía que "aborden este reto de mejora de la movilidad, mejorando líneas de autobuses y transporte interurbano y metropolitano y un asunto fundamental como es el metro a Rincón de la Victoria".

Por último, Salas ha reclamado "la implicación de los ayuntamientos en la mejora del tramo urbano de cada localidad", según han informado desde la Subdelegación en Málaga a través de un comunicado.

EMPRESARIOS

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y las asociaciones empresariales de la Axarquía han trasladado al subdelegado distintas propuestas dirigidas a mejorar la movilidad entre la comarca, Málaga capital y su área metropolitana.

Durante el encuentro, las organizaciones han planteado la necesidad de combinar actuaciones urgentes sobre la A-7 con una planificación de infraestructuras a medio y largo plazo.

Entre las medidas presentadas han destacado el estudio de un tercer carril reversible en los tramos más congestionados de la autovía, junto a la mejora de enlaces y accesos, el refuerzo del transporte público, el desarrollo de nuevos itinerarios viarios y la conexión ferroviaria con la costa oriental.

Por parte de CEM han participado su presidente, Javier González de Lara, y la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general, Natalia Sánchez. También han asistido Javier López, gerente de la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN); José Antonio Villodres, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (ACERV), y Joaquín Castillo, vocal de Transporte y Comunicación; Javier Arcas, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (ACET), y su vicepresidente, Alberto Ramos; así como José Antonio González, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga (ACEV), y su vicepresidente, Francisco Santiago.

Las entidades han solicitado al subdelegado que estas propuestas sean elevadas al Gobierno de España y estudiadas por los ministerios y organismos competentes, "con el objetivo de impulsar inversiones que den respuesta a las necesidades actuales y futuras de la comarca".

UNA SITUACIÓN QUE CONDICIONA A EMPRESAS Y CIUDADANÍA

La CEM y las asociaciones empresariales han advertido de que "el crecimiento demográfico, residencial y económico de la Axarquía no ha venido acompañado de una mejora equivalente de sus infraestructuras de transporte".

Al respecto, han incidido en que la comarca supera los 220.000 habitantes y mantiene una relación cada vez más estrecha con Málaga capital y su área metropolitana. "Miles de personas se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos, sanitarios o comerciales, a lo que se suman los flujos turísticos y el transporte de mercancías", han señalado.

De igual modo, han valorado que la Axarquía constituye, además, un "enclave estratégico para sectores como el turismo, la agricultura y la industria agroalimentaria. Su actividad productiva y exportadora necesita conexiones ágiles con los centros logísticos, el Puerto de Málaga y los principales mercados".

Sin embargo, han lamentado que "la A-7 continúa siendo la única vía de gran capacidad que conecta la comarca con Málaga. La falta de alternativas provoca que las retenciones y cualquier incidencia tengan efectos inmediatos sobre todo el corredor oriental".

"Esta situación incrementa los tiempos y costes de desplazamiento, dificulta el transporte de mercancías y el acceso a los centros de trabajo y afecta a la conciliación y a la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía", han agregado desde la CEM en un comunicado.

El presidente de CEM, Javier González de Lara, ha incidido en que "estamos ante un problema que condiciona el presente y el futuro de una comarca estratégica para Málaga. La movilidad no es solo una cuestión empresarial: afecta cada día a miles de trabajadores, estudiantes y familias".

CARRIL REVERSIBLE COMO RESPUESTA A CORTO PLAZO

Como principal actuación inmediata, las organizaciones han propuesto estudiar la implantación de un tercer carril reversible en la A-7 oriental. Este sistema permitiría habilitar un carril adicional en el sentido de mayor intensidad de tráfico: hacia Málaga durante las primeras horas del día y en dirección a la Axarquía durante la tarde.

La propuesta se apoyaría en sistemas de señalización variable, balizamiento y control dinámico de la circulación, aprovechando la infraestructura existente y adaptando la capacidad de la vía a la demanda real de cada franja horaria.

La CEM y sus asociaciones consideran que se trata "de una alternativa que debe analizarse con carácter prioritario por su posible rapidez de implantación, su menor impacto territorial y su compatibilidad con otras intervenciones posteriores".

La medida podría complementarse con mejoras en los enlaces y accesos más tensionados del corredor oriental, especialmente en el entorno de Málaga Este, El Palo, La Cala del Moral y Rincón de la Victoria.

Por otro lado, las organizaciones empresariales han insistido en que el carril reversible "no constituye una solución única ni definitiva, sino una actuación urgente dentro de una estrategia más amplia".

En este sentido, han reclamado el estudio de nuevos itinerarios que reduzcan la dependencia de la actual A-7, así como mejoras en el transporte público interurbano, sus frecuencias y la coordinación entre municipios.

También han recordado que la costa oriental continúa sin disponer de conexión ferroviaria. "Esta carencia limita las alternativas al vehículo privado y dificulta la articulación de un sistema metropolitano de movilidad equilibrado y sostenible".

Para CEM y las asociaciones de la Axarquía, "es necesario actuar sobre los problemas actuales y, al mismo tiempo, anticiparse al crecimiento previsto de la población y de la actividad económica".

De igual modo, las entidades han expresado su disposición a colaborar con las administraciones y aportar información sobre las necesidades del territorio. También han subrayado que mejorar la movilidad de la Axarquía "no es una reivindicación exclusivamente comarcal, sino una cuestión estratégica para la competitividad, la cohesión territorial y la calidad de vida del conjunto de la provincia de Málaga", han concluido.