El Gobierno impulsa la recuperación de Alhaurín de la Torre (Málaga) para reparar los daños causados por las borrascas

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, en Alhaurín de la Torre - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este miércoles Alhaurín de la Torre (Málaga), donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Joaquín Villanova, y el equipo municipal para conocer el estado de las actuaciones de recuperación financiadas por el Gobierno de España tras los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024.

Durante el encuentro se ha realizado un seguimiento de los proyectos subvencionados por distintos departamentos ministeriales y se han analizado las próximas actuaciones previstas para culminar la recuperación de las infraestructuras municipales afectadas por las intensas lluvias, según han informado desde Subdelegación en un comunicado.

Posteriormente, la comisionada ha visitado varias de las obras finalizadas y otras que se están ejecutando con las ayudas estatales destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana. En el marco de las subvenciones gestionadas por el Ministerio de Política Territorial, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha recibido ayudas por importe superior a 1,7 millones de euros, destinadas a la reparación de infraestructuras municipales dañadas.

Entre las actuaciones ya concluidas destacan las obras de reconstrucción y reparación de diversas calles, caminos y espacios públicos que sufrieron importantes desperfectos como consecuencia de las inundaciones.

Asimismo, se han completado las actuaciones de reparación en el Pabellón Polideportivo Blas Infante, donde se ha reconstruido la cubierta y se ha renovado la tarima deportiva dañada por las lluvias.

También han finalizado las obras de reparación de la red de pluviales en la calle Juan Carlos I, consistentes en la reposición y mejora de los rejillones y elementos de drenaje afectados por los arrastres provocados por las precipitaciones torrenciales.

Junto a estas actuaciones ya ejecutadas, continúan avanzando otros proyectos actualmente en fase de ejecución o licitación, entre ellos la restitución de la instalación de climatización del edificio CSI-IDEA, la reparación de la Escuela Municipal de Música, la rehabilitación de la cubierta del edificio de Promoción y diversas actuaciones de mejora de infraestructuras municipales.

Además, el Ayuntamiento está ultimando las memorias valoradas de varias actuaciones que serán presentadas dentro de los plazos establecidos para su financiación. Igualmente, el ayuntamiento ha recibido 4 millones de euros para paliar los cuantiosos desperfectos a consecuencia del tren de borrascas de este 2026.

Durante la visita, Pérez ha destacado que "la recuperación de los municipios afectados por la dana continúa avanzando gracias al esfuerzo conjunto de todas las administraciones. El objetivo del Gobierno de España es que las infraestructuras y servicios públicos recuperen cuanto antes la normalidad y, al mismo tiempo, sean más resilientes frente a futuros episodios meteorológicos extremos".

La comisionada también ha conocido el estado de los proyectos subvencionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con una inversión estimada de más de 1,44 millones de euros.

Entre las actuaciones ya finalizadas figura la renovación de los cuadros eléctricos de los pozos de abastecimiento de agua potable, una intervención esencial para garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema municipal de suministro.

Por otra parte, las obras de reparación de la red de saneamiento y pluviales se encuentran actualmente en fase de contratación y está previsto que puedan iniciarse en las próximas semanas una vez concluya el procedimiento de adjudicación.

PLANIFICACIÓN URBANA PARA UNA CIUDAD MÁS RESILIENTE

La visita también ha servido para analizar las actuaciones impulsadas con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau), subvencionadas con 118.804 euros, que se centran en la planificación estratégica y la adaptación del municipio a los efectos del cambio climático.

Con estas ayudas se ha elaborado una 'Agenda de la Reconstrucción', un documento que ha permitido evaluar los daños provocados por la dana y estudiar medidas para reducir la vulnerabilidad del municipio frente a futuros fenómenos climáticos extremos.

Este trabajo ha servido además para actualizar la Agenda Urbana de Alhaurín de la Torre y constatar la necesidad de revisar el planeamiento urbanístico municipal. Como consecuencia, el Ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos para la elaboración del Avance del nuevo Plan General y la redacción de los documentos técnicos necesarios para su desarrollo.

Tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento, la comisionada ha señalado que "la reconstrucción no consiste únicamente en reparar los daños ocasionados por una catástrofe, sino también en preparar nuestros municipios para afrontar con mayores garantías los retos derivados del cambio climático. La planificación urbana y la prevención son herramientas fundamentales para proteger a la ciudadanía y a las infraestructuras públicas".

La visita se enmarca en el seguimiento permanente que realiza la comisionada para la Reconstrucción de las actuaciones financiadas por el Gobierno de España en los municipios afectados por la Dana, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los plazos previstos.